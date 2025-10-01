У землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини зафіксували підозрілі польоти дронів над стратегічними об'єктами.

У Німеччині зафіксували масові польоти дронів над критичною інфраструктурою

Як повідомляє видання Spiegel, у ніч на 26 вересня кілька безпілотників пролетіли над верф'ю в Кілі, а потім були помічені в університетській клініці, електростанції, будівлі місцевого парламенту і навіть нафтопереробного заводу, який постачає аеропорт Гамбурга паливом.

Згідно з внутрішніми документами влади, дрони рухалися "паралельними курсами", що може говорити про спробу картувати місцевість. Подібні інциденти відбулися і в сусідній землі Мекленбург-Передня Померанія: у Заниці та Ростоку дрони пролітали над військовими об'єктами, а в порту Ростока поліція помітила кілька великих квадрокоптерів вагою понад 2,5 кг, що літали "координовано".

Хто стоїть за польотами, поки що неясно. Але експерти відзначають схожість із серією недавніх інцидентів у Данії, де через дрони тимчасово припиняли роботу аеропортів. Там влада не виключає російського сліду.

На тлі цих подій міністр внутрішніх справ ФРН Олександр Добриндт заявив про "погрозу, що збільшилася для безпеки Німеччини", і анонсував створення центру з протидії безпілотникам. У Бундестазі також готують закон, який дозволить армії збивати підозрілі дрони за межами військових об'єктів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що РФ збільшує кількість дронів під час атак: статистика шокує. За вересень під час атак по Україні було зафіксовано 5585 дронів — другий за величиною місячний результат з рекордними 810 дронами за одну атаку. Про це повідомляє портал "Коментарі" згідно з даними моніторингових каналів.