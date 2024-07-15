В Германии заговорили о поставках боевых самолетов Украине: детали

Лидер крупнейшей оппозиционной партии в Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости усиления поддержки Украины в ее оборонительной войне и высказался о поставках Киеву боевых самолетов. Как пишет Deutsche Welle, лидер Христианско-демократического союза убежден, что украинцам надо помочь восстановить суверенитет над их воздушным пространством.

Германия. Фото: из открытых источников

"Поскольку эти ракетные атаки, которых сейчас происходит все больше, на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых, не могут быть взяты под контроль только с земли", — пояснил Мерц.

По его словам, решением проблемы является поставка Украине боевых самолетов во многих странах, в том числе и из Евросоюза.

"Мы, немцы, не можем остаться в стороне", — подчеркнул оппозиционер.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не поддержит план прекращения огня, предусматривающий капитуляцию Украины. По словам Шольца, таким образом, российский диктатор Владимир Путин получит украинские территории "бесплатно".

Олаф Шольц выступил в Бундестаге и ответил на вопросы немецких депутатов о войне в Украине. Один из вопросов касался предложения Орбана об прекращении огня ради мира в Украине.

"На мой взгляд, прекращение огня, которое предусматривает капитуляцию Украины — это то, что мы как Германия никогда не должны поддерживать", — сказал Шольц.

Канцлер Германии объяснил, что прекращение огня только будет в пользу российского диктатора, что и так "видно из странного мирного предложения Путина".

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