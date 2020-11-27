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В Германии запретили пластиковые пакеты в супермаркетах

Новый закон о запрете пластиковых пакетов уже раскритиковали в экологических организациях

сегодня, 11:20
Автор:

Сергей Медведев

Власти Германии окончательно утвердили законопроект, который вводит запрет на использование пластиковых пакетов в супермаркетах. Такое решение приняли депутаты Бундестага. Отмечается, что сам документ был готов еще год назад.

В Германии запретили пластиковые пакеты в супермаркетах

Закон предполагает наличие переходного периода, который продлили с 6 месяцев до года. Таким образом пакеты  с толщиной стенок от 15 до 50 микрометров перестанут предлагать в торговых точках с 2022 года.

 От запрета освободили сумки многоразового использования, а также тонкие пакеты для овощей и фруктов.

 Впрочем, специалисты экологической организации  WWF уже высказали мнение, что закон носит символический характер, поскольку на пластиковые пакеты приходится не более 1% потребления синтетики. Недостаточным его считают также представители левых и "зеленых".

Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада Украины рассматривает законопроект о запрете пластиковых пакетов. Запрет на распространение пакетов коснется объектов розничной торговли, общественного питания и в сфере предоставления услуг. В первую очередь речь пойдет о: 

• сверхтонких пластиковых пакетов;

• тонких пластиковых пакетов;

• оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

Сообщается, что запрет не будет распространяться на пакеты из  биоразлагаемого материала. Также в эту группу попадают сверхтонкие пакеты, которые предназначены для упаковки либо транспортировки свежих продуктов: рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.  Пакеты которые маркируются как первичная упаковка в розничной торговли в учет тоже не берутся. 

 


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Источник: https://www.dw.com/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B4%D0%BD%D1%8F/s-9119
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