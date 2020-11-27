В Германии запретили пластиковые пакеты в супермаркетах

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Сергей Медведев
Власти Германии окончательно утвердили законопроект, который вводит запрет на использование пластиковых пакетов в супермаркетах. Такое решение приняли депутаты Бундестага. Отмечается, что сам документ был готов еще год назад.
Закон предполагает наличие переходного периода, который продлили с 6 месяцев до года. Таким образом пакеты с толщиной стенок от 15 до 50 микрометров перестанут предлагать в торговых точках с 2022 года.
От запрета освободили сумки многоразового использования, а также тонкие пакеты для овощей и фруктов.
Впрочем, специалисты экологической организации WWF уже высказали мнение, что закон носит символический характер, поскольку на пластиковые пакеты приходится не более 1% потребления синтетики. Недостаточным его считают также представители левых и "зеленых".
Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада Украины рассматривает законопроект о запрете пластиковых пакетов. Запрет на распространение пакетов коснется объектов розничной торговли, общественного питания и в сфере предоставления услуг. В первую очередь речь пойдет о:
• сверхтонких пластиковых пакетов;
• тонких пластиковых пакетов;
• оксоразлагаемых пластиковых пакетов.
Сообщается, что запрет не будет распространяться на пакеты из биоразлагаемого материала. Также в эту группу попадают сверхтонкие пакеты, которые предназначены для упаковки либо транспортировки свежих продуктов: рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда. Пакеты которые маркируются как первичная упаковка в розничной торговли в учет тоже не берутся.
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