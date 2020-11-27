В Германии запретили пластиковые пакеты в супермаркетах

Власти Германии окончательно утвердили законопроект, который вводит запрет на использование пластиковых пакетов в супермаркетах. Такое решение приняли депутаты Бундестага. Отмечается, что сам документ был готов еще год назад.

Закон предполагает наличие переходного периода, который продлили с 6 месяцев до года. Таким образом пакеты с толщиной стенок от 15 до 50 микрометров перестанут предлагать в торговых точках с 2022 года.

От запрета освободили сумки многоразового использования, а также тонкие пакеты для овощей и фруктов.

Впрочем, специалисты экологической организации WWF уже высказали мнение, что закон носит символический характер, поскольку на пластиковые пакеты приходится не более 1% потребления синтетики. Недостаточным его считают также представители левых и "зеленых".

Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада Украины рассматривает законопроект о запрете пластиковых пакетов. Запрет на распространение пакетов коснется объектов розничной торговли, общественного питания и в сфере предоставления услуг. В первую очередь речь пойдет о:

• сверхтонких пластиковых пакетов;

• тонких пластиковых пакетов;

• оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

Сообщается, что запрет не будет распространяться на пакеты из биоразлагаемого материала. Также в эту группу попадают сверхтонкие пакеты, которые предназначены для упаковки либо транспортировки свежих продуктов: рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда. Пакеты которые маркируются как первичная упаковка в розничной торговли в учет тоже не берутся.

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