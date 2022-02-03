В Германии запретили трансляцию российского канала RT

Немецкая Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) запретила в стране спутниковую и онлайн-трансляцию российского телеканала RT DE. Медиарегулятор сослался на отсутствие лицензии на вещание канала в ФРГ. Об этом сообщает немецкое издание DW. С 1 февраля трансляция и дальнейшее распространение каких-либо программ канала в Германии запрещены. В частности, это касается спутникового и онлайн-вещания, а также вещания через программу "RT News".

Канал RT - фото из открытых источников

"Телеканал RT DE не может ссылаться ни на другое легитимное европейское разрешение", — говорится в решении ZAK.

В свою очередь, главная редактор RT Маргарита Симоньян написала в Telegram, что RT DE не прекратит вещание в ФРГ. А руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова заявила, что решение немецкого медиарегулятора будут обжаловать в суде.

Кроме этого, в МИД РФ пригрозили, что российские власти будут вынуждены принять соответствующие меры в ответ на решение о запрете вещания телеканала RT DE. В Германии часто называют RT Deutsch источником дезинформации. Одна из ведущих немецких газет — Frankfurter Allgemeine Zeitung — пишет о репутации RT как "инструмент пропаганды Кремля", распространяющий "по заданию российских властей" дезинформацию и теорию заговоров.

В отчете немецкого Ведомства по охране конституции (контрразведки) за 2019 год говорится, что RT Deutsch – это "инструмент руководства РФ, пытающийся повлиять в Германии на политическое и общественное мнение".

Напомним, представители российского МИД пригрозили немецким властям применить "ответные меры" из-за решения представителей органа, осуществляющего лицензирование и надзор в Германии ввести запрет на вещание российскому пропагандистскому телеканалу RT DE.Кремлевские власти предупреждают о запрете аккредитованных в РФ немецких медиа. Также аналогичные меры будут применены к интернет-посредникам, которые удалили аккаунты телеканала RT DE на своих платформах.

По обнародованному заявлению российского Министерства иностранных дел, вердикт, вынесенный немецким медиа регулятором, говорит о недвусмысленном сигнале, что беспокойство России снова демонстративно игнорируют. "Данный шаг лишает нас другого выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер по аккредитованным в России немецким СМИ, а также интернет-посредникам, которые удалили учетную запись с платформ", — говорится в тексте заявления Министерства иностранных дел.

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