Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла выступил в передаче Markus Lanz на телеканале ZDF и сделал ряд громких заявлений. Хрупалла, в частности, заявил, что не считает Владимира Путина угрозой.

В Германии защищают Путина и называют Польшу угрозой

"Он мне ничего не сделал. Я не вижу никакой опасности для Германии со стороны России. Путин даже не угрожал атаковать Германию ядерной бомбой", — сказал политик.

В то же время он обвинил Польшу в "двойных стандартах" и назвал ее потенциальной опасностью.

"Конечно, Польша может представлять для нас опасность. Взять хотя бы двойные стандарты газопровода Северный поток, когда Польша не выдает Германии террориста", — добавил Хрупалла.

Политик также усомнился в данных о неизвестных беспилотниках, которые последние недели замечали на территории Европы.

"Если канцлер говорит о российских беспилотниках, то он должен иметь доказательства, иначе мы скоро окажемся в той области, в которой вы обвиняете нас, а именно в пропаганде. Вооруженные силы Германии не подтвердили ни одного российского беспилотника", – отметил Хрупалла.

Кроме того, в эфире политик назвал себя диссидентом и пожаловался на преследование оппозиции в Германии. На что российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза спросил: "Наших оппозиционеров убивают. Сколько из вашей партии было убито?

"Даже на меня нападали, и я пока не знаю, кто именно. Не знаю, было ли это государство. Возможно, это были спецслужбы или кто-то еще. Так что всегда надо быть наготове. Мы видим, как сейчас относятся к оппозиции в Германии", – ответил Хрупалла.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Киева Виталий Кличко опасается, что после окончания войны в Украине многие молодые беженцы не вернутся на родину.

"Мы были бы счастливы, если бы половина молодых людей вернулась", — заявил он во вторник в эфире немецкого телеканала Welt TV. Кличко объяснил это тем, что молодые люди в странах, куда они бежали, "достаточно быстро интегрируются в общество и учат язык", а также создают семьи.