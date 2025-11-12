Співголова партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла виступив у передачі Markus Lanz на телеканалі ZDF і зробив низку гучних заяв. Хрупалла зокрема заявив, що не вважає Володимира Путіна загрозою.

У Німеччині захищають Путіна та називають Польщу загрозою

"Він мені нічого не зробив. Я не бачу жодної загрози для Німеччини з боку Росії. Путін навіть не погрожував атакувати Німеччину ядерною бомбою", — сказав політик.

Водночас, він звинуватив Польщу в "подвійних стандартах" і назвав її потенційною небезпекою.

"Звичайно, Польща може становити для нас небезпеку. Взяти хоча б подвійні стандарти щодо газопроводу Північний потік, коли Польща не видає Німеччині терориста", — додав Хрупалла.

Політик також засумнівався у даних про невідомих безпілотників, які останні тижні помічали на території Європи.

"Якщо канцлер говорить про російських безпілотників, то він має мати докази, інакше ми швидко опинимося в тій галузі, в якій ви нас звинувачуєте, а саме в пропаганді. Збройні сили Німеччини не підтвердили жодного російського безпілотника", — зазначив Хрупалла.

Крім того, в ефірі політик назвав себе "дисидентом" та поскаржився на "переслідування опозиції" у Німеччині. На це російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза спитав: "Наших опозиціонерів убивають. Скільки з вашої партії було вбито?

"Навіть на мене нападали, і я поки що не знаю, хто саме. Не знаю, чи це була держава. Можливо, це були спецслужби чи ще хтось. Тож завжди треба бути напоготові. Ми бачимо, як зараз ставляться до опозиції у Німеччині", — відповів Хрупалла.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що мер Києва Віталій Кличко побоюється, що після закінчення війни в Україні багато молодих біженців не повернуться на батьківщину.

"Ми були б щасливі, якби половина молодих людей повернулася", — заявив він у вівторок в ефірі німецького телеканалу Welt TV. Кличко пояснив це тим, що молоді люди в країнах, куди вони бігли, "досить швидко інтегруються у суспільство та вивчають мову", а також створюють сім'ї.