В Германии заявили, что после выделения помощи от США пришло время для Taurus

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в очередной раз обратилась к канцлеру Германии Олафу Шольцу с заявлением о необходимости передать Украине ракеты Taurus. По ее словам, такое решение будет логичным после пакета помощи Украине, который приняли США.



Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн о ракетах Taurus для Украины. Фото из открытых источников

Штрак-Циммерманн указывает, что после положительного голосования в Конгрессе США по помощи Украине, предусматривающей передачу дальнобойных ракет ATACMS, Германия должна передать Киеву свои ракеты Taurus.

"Канцлер всегда уверял, что он ориентирован на Соединенные Штаты. США сейчас доставят в Украину ракеты большой дальности ATACMS. Это достаточная причина, чтобы действовать сейчас в вопросе Taurus", — сказала Штрак-Циммерман изданию t-online.

Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн постоянно призывает Шольца одобрить отправку ракет Taurus Украине. Она была единственной депутаткой по коалиции, которая поддержала инициативу оппозиции предоставить дальнобойные ракеты. Однако немецкий канцлер Олаф Шольц выступает против такого решения, указывая разные причины.

США ранее передавали Украине ракеты ATACMS, однако лишь малой дальности — до 165 км. Теперь американские СМИ указывают, что в новом пакете будут ракеты с дальностью до 300 км. Немецкие ракеты Taurus способны попадать еще дальше – до 500 км.

Подобные системы Украине в ограниченном количестве передавали Франция и Великобритания, это касается ракет Storm Shadow и Scalp.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии допустили отправку ракет Taurus. Немецкий депутат указывает, что подобное сопротивление было с бронеавтомобилями, танками и самолетами для Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что Владимир Зеленский объяснил сложную ситуацию с системами противовоздушной обороны в Украине. По его словам, у "нас закончились ракеты".