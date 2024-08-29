В Германии заявили, что Путин готовится к новой "холодной войне" против Украины

Российские атаки на инфраструктуру Украины свидетельствуют о намерениях президента РФ Владимира Путина начать новую "холодную войну" более масштабную, чем раньше, считает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Как сообщает Tagesschau , во время консультаций с коллегами в Брюсселе она отметила, что Россия атакует, чтобы люди в Украине зимой замерзли до смерти.

Анналена Бербок (фото из открытых источников)

По ее мнению, ответом Европейского Союза должна стать усиленная защита Украины. В частности, Германия до конца 2024 планирует передать Украине четыре системы ПВО IRIS-T и дополнительные зенитно-пушечные установки Gepard.

Бербок подчеркнула, что противовоздушная оборона остается ключевым элементом сохранения жизней украинцев на их территории.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Германия обвиняет Польшу из-за сотрудничества с Украиной. Германия продолжает расследовать дело со взрывами на газопроводах "Северный поток" и выдала ордер на арест гражданина Украины, якобы находившегося в Польше. Однако из-за того, что польские правоохранители не арестовали украинца, Германия критикует Варшаву, обвиняет в сотрудничестве с Украиной и сокрытии информации о подрыве газопроводов.

Бывший глава разведки Германии Август Ганнинг заявил, что якобы между президентами Польши и Украины были договоренности об осуществлении подрыва газопроводов "Северный поток", через которые транспортировался газ из России в Европу. Помощник президента Польши Мешко Павлак отрицал эти заявления раскритиковав самого Ганнинга. По словам Павлака, Август Ганнинг во время канцлерства Герхарда Шредера, когда начиналось строительство газопроводов, был причастен к этому проекту и "в качестве руководителя разведки, безусловно, сыграл позорную и важную роль в инвестициях".

