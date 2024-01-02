В Германии заявили о малом количестве пригодных для боя танков Leopard

По информации депутата Бундестага от партии "Зеленых" Себастьяна Шефера, у военных Вооруженных сил Украины осталось только несколько исправных для ведения боя танков Leopard 2A6 , которые украинцы получили от Германии.

Танки Leopard 2A6 (фото из открытых источников)

Депутат призвал представителей власти в Берлине ускорить совместные усилия по ремонту парка немецких танков, которыми пользовались военные ВСУ и восстановить их утраченную боеспособность, сообщает Der Spiegel .

"К сожалению, Украина все еще может использовать лишь очень небольшое количество передаваемых боевых танков", — сказал немецкий политик, известный как эксперт по вопросам оборонного бюджета, адресуя свое обращение к руководству компаний Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann

Как утверждают представители ремонтной мастерской на территории Литвы, теперь ремонт затягивается на время, потому что рабочим не хватает необходимых запчастей. Себастьян Шефер и министр обороны Германии Борис Писториус побывали на этом заводе в канун Рождества. Адресуя свои письма оборонным компаниям, политик отметил, что есть "настоятельная потребность принять меры" для более быстрого улучшения поставок запчастей.

Депутат сообщил, что военнослужащие ВСУ хотели сами отремонтировать эту боевую технику, однако сами не смогли этого сделать. Поэтому, по словам политика, необходимо выяснить, можно ли исправить такую ситуацию путем лучшего обучения механиков или предоставлением дополнительных инструкций. Также нужно выяснить, можно ли ремонтировать поврежденные танки на территории Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Германии рассказали, сколько времени имеет НАТО на подготовку к войне против России .