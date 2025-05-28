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В истории с ракетами Taurus для Украины поставлена точка: что известно

На встрече с Зеленским Мерц может объявить о поставках систем "Mars-2", но о Taurus пока речь не идет

сегодня, 13:13
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Кравцев Сергей

Несмотря на всякого рода намеки с передачей Украине крылатых ракет Taurus в настоящее время этот вопрос новым правительством Германии не рассматривается. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "BILD", ссылаясь на собственные источники.

В истории с ракетами Taurus для Украины поставлена точка: что известно

Ракета Taurus. Фото: из открытых источников

При этом, как известно, сегодня с визитом в Берлине находится глава украинского государства Владимир Зеленский, который намерен поднять вопрос поставок Taurus в разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Но канцлер Фридрих Мерц также не будет принимать президента Украины с пустыми руками. Вместо этого наблюдатели предполагают, что он пообещает другие системы вооружения", — отмечает издание.

В частности, речь может идти о системах "Mars-2" с дальностью действия 85 километров. Фридрих Мерц может дать команду поставить новые системы и дополнительные ракеты, таким образом косвенно выполнив свое обещание "оружия большой дальности".

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Ранее "Комментарии" писали – у Украины появятся крылатые ракеты дальностью до 2500 км: детали.




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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/selenskyj-besucht-berlin-wird-seine-waffen-hoffnung-bei-merz-wahr-68356effab81fd1d6dbf5191
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