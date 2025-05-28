В истории с ракетами Taurus для Украины поставлена точка: что известно

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Кравцев Сергей
Несмотря на всякого рода намеки с передачей Украине крылатых ракет Taurus в настоящее время этот вопрос новым правительством Германии не рассматривается. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "BILD", ссылаясь на собственные источники.
Ракета Taurus. Фото: из открытых источников
При этом, как известно, сегодня с визитом в Берлине находится глава украинского государства Владимир Зеленский, который намерен поднять вопрос поставок Taurus в разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
В частности, речь может идти о системах "Mars-2" с дальностью действия 85 километров. Фридрих Мерц может дать команду поставить новые системы и дополнительные ракеты, таким образом косвенно выполнив свое обещание "оружия большой дальности".
Читайте также на портале "Комментарии" — в Московской области РФ взрывы из-за атаки беспилотников, начавшейся ночью, продолжили раздаваться и утром. Одним из городов, где произошли попадания БПЛА, стала Дубна – там было поражено предприятие по производству дронов.
Также издание "Комментарии" сообщало – о скором завершении войны уже речь не идет, но есть надежда, что в 2026 году война уже завершится, а экономика России будет испытывать сильное действие санкций, но для этого надо сильные шаги по давлению на РФ. Такое заявление в ходе общения с представителями масс-медиа сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее "Комментарии" писали – у Украины появятся крылатые ракеты дальностью до 2500 км: детали.
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