Несмотря на всякого рода намеки с передачей Украине крылатых ракет Taurus в настоящее время этот вопрос новым правительством Германии не рассматривается. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "BILD", ссылаясь на собственные источники.

Ракета Taurus. Фото: из открытых источников

При этом, как известно, сегодня с визитом в Берлине находится глава украинского государства Владимир Зеленский, который намерен поднять вопрос поставок Taurus в разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Но канцлер Фридрих Мерц также не будет принимать президента Украины с пустыми руками. Вместо этого наблюдатели предполагают, что он пообещает другие системы вооружения", — отмечает издание.

В частности, речь может идти о системах "Mars-2" с дальностью действия 85 километров. Фридрих Мерц может дать команду поставить новые системы и дополнительные ракеты, таким образом косвенно выполнив свое обещание "оружия большой дальности".

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Также издание "Комментарии" сообщало – о скором завершении войны уже речь не идет, но есть надежда, что в 2026 году война уже завершится, а экономика России будет испытывать сильное действие санкций, но для этого надо сильные шаги по давлению на РФ. Такое заявление в ходе общения с представителями масс-медиа сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее "Комментарии" писали – у Украины появятся крылатые ракеты дальностью до 2500 км: детали.



