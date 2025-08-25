25 августа, в Киев с необъявленным визитом прибыл министр финансов Германии Ларс Клингбайль. В соцсети публикуют его фото на Центральном железнодорожном вокзале. В первом своем заявлении после прибытия Клингбайль подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Германии не ослабевает, и российскому диктатору Владимиру Путину следует это учитывать. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Ларс Клингбайль. Фото: из открытых источников

"Путин не должен питать иллюзий по поводу того, что поддержка Украины со стороны Германии может пошатнуться. Напротив, мы остаёмся вторым по величине сторонником Украины в мире и крупнейшим в Европе", — заявил Клингбайль.

При этом немецкий министр заверил, что Украина может и дальше быть уверена в поддержке Германии. Берлин поддерживает Киев в желании добиться прекращения огня. Для обеспечения прочного мира на Украине также необходимы надежные гарантии безопасности. Немецкий власти тесно координируют свои действия на международном уровне в этом вопросе. Германия выполнит свои обязательства, заверил Клингбайль.

При этом он подчеркнул, что "Россия должна наконец продемонстрировать серьезную заинтересованность в справедливом мире".

Он также добавил, что уже обсуждаются "перспективы восстановления и перспективы вступления Украины в ЕС".

Читайте также на портале "Комментарии" — надежными и эффективными гарантии безопасности для Украины могут стать только тогда, когда они будут приближаться к тому, что означает фактически членство в НАТО. То есть, Украина должна иметь такие же гарантии безопасности, как и любая другая страна-член НАТТО, но без членства в Альянсе. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Также издание "Комментарии" сообщало – Фридрих Мерц рассказал, насколько близко окончание войны в Украине.