В команде Трампа в ярости: почему призвали Шольца уйти в отставку

Известный бизнесмен и ближайший сторонник новоизбранного президента США Дональда Трампа Илон Маск призвал канцлера Германии Олафа Шольца уйти в отставку после смертельного нападения на немецкой рождественской ярмарке. Как передает портал "Комментарии", об этом Маск написал на своей странице в соцсети X, говорится в материале "Reuters".

Германия. Фото: из открытых источников

"Шольц должен немедленно уйти в отставку", — отметил миллиардер, назвав канцлера "некомпетентным дураком".

Ранее Илон Маск также вмешался в предвыборную кампанию в Германии, заявив, что ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) является спасителем страны.

Известно, что партия занимает второе место в опросах общественного мнения и может стать препятствием для создания правоцентристского или левоцентристского большинства, однако главные, более центристские партии Германии пообещали избегать поддержки АдГ на национальном уровне.

"Только АдГ может спасти Германию", — отметил Маск в соцсети X.

В то же время в правительстве Германии заявили, что приняли во внимание сообщение миллиардера, однако отказались предоставлять какие-либо комментарии во время своей регулярной пресс-конференции.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает представитель федерального немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.

В сообщении говорится, что разговор Трампа и Шольца был посвящен "вызовам политике безопасности в Европе".

Стороны "согласились, что война России против Украины длится слишком долго и что важно, как можно быстрее встать на путь к честному, справедливому и устойчивому миру", добавил Гебештрайт.

Также издание "Комментарии" сообщало – Олаф Шольц готовит сюрприз Путину, если повторно станет канцлером после выборов.



