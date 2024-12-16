Шольц готовит сюрприз Путину, если повторно станет канцлером после выборов

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в своей предвыборной программе исключила любую вероятность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Причем такую позицию пока что правящая партия ФРГ прописала независимо от того, что будет происходить на театре боевых действий. Ранее канцлер Олаф Шольц неоднократно высказывался против идеи передачи ракет Taurus. Он говорил, что пока он будет оставаться канцлером Германии, дальнобойные ракеты не будут в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Deutsche Welle".

Германия. Фото: из открытых источников

СМИ ссылается на информацию агентства dpa, получившего в распоряжение проект предвыборной программы социал-демократов.

Указанная позиция свидетельствует о поддержке партией позиции нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца о нежелании передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В то же время, СДПГ в программе задекларировала поддержку размещения на территории Германии дальнобойных ракет США.

Отметим, в начале ноября канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера — представителя Свободной демократической партии. Этому предшествовало то, что партии коалиции не смогли договориться о решении проблемы дефицита на 13 млрд евро в проекте бюджета Германии на 2025 год.

Спустя какое-то время президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подписал указы об увольнении министров.

16 декабря в Бундестаге запланировано голосование за вотум недоверия Шольцу. После Штайнмайер официально назначит досрочные выборы в парламент, предварительно они должны состояться 23 февраля 2025 года.

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