Санкции, введенные против России, существенно усложняют развитие торгово-экономических отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает агентство Reuters.

Фото: из открытых источников

По его словам, между двумя странами существует значительный потенциал для совместных проектов в разных сферах, но его реализация заблокирована из-за напряженности в двусторонних отношениях.

"Мы могли бы обсуждать множество проектов, но для этого нужно оживить наши контакты и взаимодействие", — подчеркнул Песков.

Он не уточнил, какие именно инициативы Россия готова предложить США и какие шаги готова предпринять для смягчения санкций, оставив заявление довольно общим.

Эксперты отмечают, что санкции уже давно влияют на экономические показатели России, включая доходы от экспорта нефти и газа, хотя часть падения доходов связана и с другими факторами. Политические аналитики подчеркивают, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена активно работала над усилением ограничительных мер против России, координируя их со странами Большой семерки.

Однако с приходом Дональда Трампа на второй срок политика санкций значительно изменилась. В первый год своего правления он не вводил новых жестких ограничений, и даже некоторые введенные ранее меры были поставлены на паузу. После того как переговоры с Путиным зашли в тупик, Трамп начал действовать точечно: сначала ввел тарифы против Индии, а затем наложил санкции на две крупнейшие российские нефтяные компании — "Роснефть" и "Лукойл".

Портал "Комментарии" уже писал , что проведение выборов даже в условиях войны возможно, если изменить подход к организации процесса. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью DW. По его убеждению, украинское общество уже доказало свою устойчивость: несмотря на ежедневные обстрелы и опасность, люди продолжают работать и жить, а значит, способны найти возможность прийти на избирательные участки.