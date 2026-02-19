Санкції, запроваджені проти Росії, суттєво ускладнюють розвиток торгово-економічних відносин між Москвою та Вашингтоном. Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє агентство Reuters.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, між двома країнами існує значний потенціал для спільних проєктів у різних сферах, але його реалізація наразі заблокована через напруженість у двосторонніх відносинах.

"Ми могли б обговорювати безліч проєктів, але для цього потрібно оживити наші контакти та взаємодію", — підкреслив Пєсков.

Він не уточнив, які саме ініціативи Росія готова запропонувати США і які кроки готова зробити для пом’якшення санкцій, залишивши заяву доволі загальною.

Експерти зазначають, що санкції вже давно впливають на економічні показники Росії, включно з доходами від експорту нафти та газу, хоча частина падіння доходів пов’язана і з іншими факторами. Політичні аналітики наголошують, що адміністрація попереднього президента США Джо Байдена активно працювала над посиленням обмежувальних заходів проти Росії, координуючи їх із країнами "Великої сімки".

Однак з приходом Дональда Трампа на другий термін політика щодо санкцій значно змінилася. Протягом першого року свого правління він не вводив нових жорстких обмежень, і навіть деякі запроваджені раніше заходи були поставлені на паузу. Після того як переговори з Путіним зайшли в глухий кут, Трамп почав діяти точково: спершу запровадив тарифи проти Індії, а згодом наклав санкції на дві найбільші російські нафтові компанії — "Роснефть" та "Лукойл".

