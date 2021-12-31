logo

BTC/USD

47727.62

ETH/USD

3764.55

LTC/USD

150.45

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия В МИД Германии высказались о поставках вооружения для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД Германии высказались о поставках вооружения для Украины

В Германии считают, что поставка оружия нашему государству может спровоцировать эскалацию

сегодня, 10:37
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок высказалась о передаче украинцам вооружения. По ее мнению, такой шаг со стороны ЕС может спровоцировать ненужное обострение ситуации в отношениях между Россией и Украиной. Об этом сообщают в МИД Германии.

В МИД Германии высказались о поставках вооружения для Украины

В Германии дали понять, что не собираются направлять оружие украинцам, фото из открытых источников

"Как страны G7, а также как Европейский Союз, мы четко дали понять, что дальнейшая военная эскалация на украинской границе и, прежде всего, нарушение международного права и нарушение суверенитета Украины приведет к массовым политическим и экономическим последствиям. Сейчас стоит задача не допустить дальнейшей эскалации. Это можно сделать только дипломатическим путем – в Нормандском формате, а также в рамках Совета НАТО-Россия, а также в рамках ОБСЕ", — рассказала министр.

На вопрос, означает ли это отказ от каких-либо поставок оружия в Украину, Бербок ответила, что дальнейшая военная эскалация не принесет дополнительной безопасности Украине.

Относительно сотрудничества G7 с Россией и вероятности создания G8 с ее участием министр подчеркнула, что страны Большой Семерки не готовы к этому.

"Россия исключила себя из этого круга, аннексировав Крым. После агрессивных действий России в 2014 году было правильно дать понять, что на этой основе нельзя просто продолжать повестку дня экономической политики. Пока нельзя предположить, когда Россия сможет вернуться – текущая эскалация не облегчает ситуацию", — отметила она.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство Германии решило использовать тактику, как и в прошлом году, запретив в новогоднюю ночь запускать фейерверки. Власти опасаются, что из-за массовых скоплений людей снова начнет увеличиваться количество больных коронавирусом.

Также мы писали, чего действительно хочет Россия от Украины, и это не территория. Иностранные СМИ описали четыре возможных сценария наступления России на Украину. Какой из вариантов наиболее вероятный и почему? Может ли Украина рассчитывать на реальную поддержку Запада в случае российского вторжения – будут ли только санкционные ответы на агрессию Кремля? Как могут развиваться события вокруг ОРДЛО? На эти вопросы ответили эксперты.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/-/2504192
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!