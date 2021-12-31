В МИД Германии высказались о поставках вооружения для Украины

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Козлова Альбіна
Глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок высказалась о передаче украинцам вооружения. По ее мнению, такой шаг со стороны ЕС может спровоцировать ненужное обострение ситуации в отношениях между Россией и Украиной. Об этом сообщают в МИД Германии.
В Германии дали понять, что не собираются направлять оружие украинцам, фото из открытых источников
На вопрос, означает ли это отказ от каких-либо поставок оружия в Украину, Бербок ответила, что дальнейшая военная эскалация не принесет дополнительной безопасности Украине.
Относительно сотрудничества G7 с Россией и вероятности создания G8 с ее участием министр подчеркнула, что страны Большой Семерки не готовы к этому.
Как сообщал портал "Комментарии", правительство Германии решило использовать тактику, как и в прошлом году, запретив в новогоднюю ночь запускать фейерверки. Власти опасаются, что из-за массовых скоплений людей снова начнет увеличиваться количество больных коронавирусом.
Также мы писали, чего действительно хочет Россия от Украины, и это не территория. Иностранные СМИ описали четыре возможных сценария наступления России на Украину. Какой из вариантов наиболее вероятный и почему? Может ли Украина рассчитывать на реальную поддержку Запада в случае российского вторжения – будут ли только санкционные ответы на агрессию Кремля? Как могут развиваться события вокруг ОРДЛО? На эти вопросы ответили эксперты.
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