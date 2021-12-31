В МИД Германии высказались о поставках вооружения для Украины

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок высказалась о передаче украинцам вооружения. По ее мнению, такой шаг со стороны ЕС может спровоцировать ненужное обострение ситуации в отношениях между Россией и Украиной. Об этом сообщают в МИД Германии.

В Германии дали понять, что не собираются направлять оружие украинцам, фото из открытых источников

"Как страны G7, а также как Европейский Союз, мы четко дали понять, что дальнейшая военная эскалация на украинской границе и, прежде всего, нарушение международного права и нарушение суверенитета Украины приведет к массовым политическим и экономическим последствиям. Сейчас стоит задача не допустить дальнейшей эскалации. Это можно сделать только дипломатическим путем – в Нормандском формате, а также в рамках Совета НАТО-Россия, а также в рамках ОБСЕ", — рассказала министр.

На вопрос, означает ли это отказ от каких-либо поставок оружия в Украину, Бербок ответила, что дальнейшая военная эскалация не принесет дополнительной безопасности Украине.

Относительно сотрудничества G7 с Россией и вероятности создания G8 с ее участием министр подчеркнула, что страны Большой Семерки не готовы к этому.

" Россия исключила себя из этого круга, аннексировав Крым. После агрессивных действий России в 2014 году было правильно дать понять, что на этой основе нельзя просто продолжать повестку дня экономической политики. Пока нельзя предположить, когда Россия сможет вернуться – текущая эскалация не облегчает ситуацию ", — отметила она.

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