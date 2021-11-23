В МИД Германии заявили, что Берлин за улучшение отношений с РФ: смущает один момент

Официальный Берлин выступает за то, чтобы наладить отношения с Россией, повысить уровень доверия и сотрудничества в разных сферах. Все это возможно, если будут подвижки в урегулировании конфликта на Донбассе. Как передает портал "Комментарии", об этом завил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, пишет издание "FAZ".

Хайко Маас. Фото фото из открытых источников

Выступая на Берлинском форуме по международной политике Хайко Маас отметил, что Германия должна и дальше быть в авангарде экономических и технологических инноваций, а также делать все возможное для укрепления НАТО. В том числе, чтобы без каких-либо сложностей конкурировать с Россией и КНР.

По словам главы МИД Германии, Россия и Китая – это те страны, которые сегодня ставят под сомнение выполнение норм международного права, а также своими действиями нарушают общепринятый мировой порядок, что беспокоит мировую общественность.

Хайко Маас высказал мнение, что было бы большим успехом, если бы Германии и России удалось улучшить свои отношения. Это вполне возможно, если Москва приложит все усилия для урегулирования конфликта на украинском востоке. Но пока что в этом направлении прогресс не прослеживается. Россия недавно ответила отказом на проведение встречи в "нормандском формате".

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