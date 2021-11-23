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В МИД Германии заявили, что Берлин за улучшение отношений с РФ: смущает один момент

Германия хочет лучших отношений с РФ, но нужно желание России закончить войну на Донбассе

сегодня, 12:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Официальный Берлин выступает за то, чтобы наладить отношения с Россией, повысить уровень доверия и сотрудничества в разных сферах. Все это возможно, если будут подвижки в урегулировании конфликта на Донбассе. Как передает портал "Комментарии", об этом завил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, пишет издание "FAZ".

В МИД Германии заявили, что Берлин за улучшение отношений с РФ: смущает один момент

Хайко Маас. Фото фото из открытых источников

Выступая на Берлинском форуме по международной политике Хайко Маас отметил, что Германия должна и дальше быть в авангарде экономических и технологических инноваций, а также делать все возможное для укрепления НАТО. В том числе, чтобы без каких-либо сложностей конкурировать с Россией и КНР.

По словам главы МИД Германии, Россия и Китая – это те страны, которые сегодня ставят под сомнение выполнение норм международного права, а также своими действиями нарушают общепринятый мировой порядок, что беспокоит мировую общественность.

Хайко Маас высказал мнение, что было бы большим успехом, если бы Германии и России удалось улучшить свои отношения. Это вполне возможно, если Москва приложит все усилия для урегулирования конфликта на украинском востоке. Но пока что в этом направлении прогресс не прослеживается. Россия недавно ответила отказом на проведение встречи в "нормандском формате".

Читайте также на портале "Комментарии" — из-за увеличения вероятности российской угрозы США могут принять решение о предоставлении Украине дополнительного вооружения. Также совсем скоро в Киев могут отправить группы военных инструкторов. Последнее слово в этом вопросе должен сказать президент США Джо Байден.


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Источник: https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/maas-fuer-pragmatische-ausrichtung-deutschlands-in-der-welt-17647876.html
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