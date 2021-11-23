Российская угроза встревожила США: решается вопрос отправки дополнительного оружия в Украину

Белый дом рассматривает возможность предоставить Киеву дополнительное оружие на фоне сообщений разведки о концентрации российских войск у украинской границы. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщают источники CNN, знакомые с ходом переговоров.

Флаг США. Фото: из открытых источников

В Украину могут прибыть группы военных инструкторов США. Также Киев может получить партии современного оружия. В перечне числятся новые противотанковые и противотанковые ракеты Javelin, а также минометы. Продолжается обсуждение – предоставлять ли Украине системы противовоздушной обороны, такие как ракеты Stinger.

В Минобороны высказали мнение, что в Украину стоит отправить то оборудование, которое ранее направлялось в Афганистан. В частности, речь идет о вертолетах Ми-17. Этот вертолет Вашингтон приобрел у России, но после выхода американских войск из Афганистана США раздумывают, что делать теперь с этой техникой.

В то же время в Белом доме опасаются, что отправка мощной военной техники в Украину может рассматриваться Москвой, как акт агрессии, что спровоцирует еще большое возгорание конфликта.

Параллельно США не прекращают переговоры с европейскими партнерами о готовности ввести новые антироссийские санкции, если Кремль предпримет попытку новой эскалации конфликта. Об итогах этих переговоров пока не сообщается.

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