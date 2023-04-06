В МИД рассказали, почему помощь Германии вскоре может оказаться под вопросом

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Кравцев Сергей
В Германии активно распространяется мнение, будто бы немцы уже сделали максимум от своих возможностей, чтобы помочь Украине в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал замминистра иностранных дел Андрей Мельник, который долго время был послом Украины в ФРГ.
Германия. Фото: из открытых источников
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Замминистра пояснил, что раньше едва ли не каждую неделю тема Украины и войны была если не на титульной странице, то составляла мейнстрим в главных немецких журналах — Spiegel, Stern, Focus.
По его мнению, такая ситуация выгодна федеральному правительству, поскольку практически сошло на нет общественное давление.
Дипломат добавил, особая благодарность Берлину за то, что Киев получил более 3 миллиардов евро на оружие за тринадцать с лишним месяцев войны. Но, если говорить объективно, учитывая реалии, этого явно недостаточно.
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