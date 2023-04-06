В МИД рассказали, почему помощь Германии вскоре может оказаться под вопросом

В Германии активно распространяется мнение, будто бы немцы уже сделали максимум от своих возможностей, чтобы помочь Украине в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал замминистра иностранных дел Андрей Мельник, который долго время был послом Украины в ФРГ.

Германия. Фото: из открытых источников

"Немцев сегодня убеждают, что они уже и так сделали чуть ли не слишком много для нас. Этот нарратив уже повсюду тихонько насаждается в Германии", — заявил Андрей Мельник.

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Замминистра пояснил, что раньше едва ли не каждую неделю тема Украины и войны была если не на титульной странице, то составляла мейнстрим в главных немецких журналах — Spiegel, Stern, Focus.

"А с февраля, то есть уже фактически два месяца, все, к сожалению, постепенно меняется. То же самое касается пяти главных политических ток-шоу в ФРГ – Anne Will, Maischberger, Maybrit Illner, Markus Lanz та Hart aber fair. Вместо того чтобы дискутировать о самолетах для ВВС Украины, о дополнительных танках, сейчас в центре внимания такие вопросы, как угроза банковского кризиса, климатические изменения, расходы собственников жилья на энергосанацию", – отметил Мельник.

По его мнению, такая ситуация выгодна федеральному правительству, поскольку практически сошло на нет общественное давление.

Дипломат добавил, особая благодарность Берлину за то, что Киев получил более 3 миллиардов евро на оружие за тринадцать с лишним месяцев войны. Но, если говорить объективно, учитывая реалии, этого явно недостаточно.

"Мы имеем зазор как в самом Бундесвере, так и в немецкой промышленности, которая, слава Богу, начинает получать зеленый свет", – добавил дипломат.

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