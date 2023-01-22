В немецкой армии скрывали ужасное состояние военной техники - СМИ

Представители немецкого Бундесвера скрывали ужасающее техническое положение собственных боевых машин, которые начало массово выходить из строя во время военных учений. Об этом информирует немецкое медиа Bild .

Немецкие БМП Puma сломались на учениях (фото из открытых источников)

В конце 2022 г. в Германии возникла критическая ситуация, когда во время запланированных учений начали ломаться одна за другой 18 боевых машин пехоты Puma, которые были задействованы в этих маневрах.

По этой причине немецкие военные пересадили солдат сил быстрого реагирования на старые БМП Marder. По этой причине существует угроза расторжения будущего контракта, по которому должны поставлять новые БМП Puma в Бундесвер.

Пикантность этого инцидента в том обстоятельстве, что перед этими учениями Германия добилась, чтобы "Пуму" приняли для вооружения сил Альянса.

Как комментируют эти события для представителей медиа депутаты страны, причастные к рассмотрению этой проблемы, виновно в ситуации тамошнее военное руководство, а не сам производитель бронемашин.

Представители Бундесвера за два месяца перед учебами забыли отправить боевые машины для планового техобслуживания. Во время самих учений сопровождали боевую технику механики без опыта, которые не были осведомлены с этими БМП.

В частности, не в сложной ситуации, когда остановились несколько машин, потому что отказала система отопления, возможно было легко вернуть боевую технику в строй, нужно было только налить техническую жидкость, но инструкции с указанием этого случая не было.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Германия обвиняет Великобританию из-за давления, вызванного отправкой оружия в Украину.

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