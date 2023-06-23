В партии Шольца вдруг заявили о необходимости дипломатии с Россией

Бывший президент немецкого Бундестага Вольфганг Тирзе призывает не отказываться от политики, направленной на смягчение и сбалансированность в отношениях с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом он написал в гостевой статье для журнала Publik-Forum.

Вольфганг Тирзе. Фото: из открытых источников

Интересно, что сегодня Вольфганг Тирзе есть однопартийцем Олафа Шольца в правящей Социал-демократической партии. Он выразил мнение, что в военном плане Россия "непобедима". Поэтому, считает политик, дипломатию снова нужно вывести на первое место, чтобы ожесточенные бои прекратились как можно скорее.

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В то же время Тирзе подчеркнул, что должна быть военная солидарность с Украиной.

"Президент России Владимир Путин – это не то же самое, что и Россия", – заявил Вольфганг Тирзе.

Экс-спикер заявил, что Россия, несмотря на полномасштабную войну против Украины, остается важной частью Европы и после того, как в РФ сменится власть, место РФ — в общеевропейской архитектуре безопасности.

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Также издание "Комментарии" сообщало – ядерный шантаж со стороны РФ вышел в последнее время на новый уровень. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал к полной деоккупации Запорожской АЭС, которую усиленно минируют захватчики. В МИД Украины призвали признать, наконец, РФ страной-террористом и ввести новые санкции из-за минирования ЗАЭС. А в Сенате США зарегистрирован проект резолюции, согласно которому применение Россией либо ее пособниками (той же Беларусью) тактического ядерного оружия (ТЯО) или теракт на ядерном объекте будут приравнены к нападению на страны НАТО. Остались ли у мира рычаги воздействия на Кремль, чтобы не допустить ядерной катастрофы в том или ином виде? Шантаж или реальные "ядерные намерения" мы видим в исполнении путинского режима? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



