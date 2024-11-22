В Пентагоне прокомментировали звонок из Кремля перед запуском "Орешника" по Украине

Баллистическая ракета, которой Россия нанесла удар по Днепру, создана на базе российской ракеты РС-26 "Рубеж". Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Сабрина Сингх.

Сабрина Сингх. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, что Москва предварительно сообщила об этом Вашингтон через каналы уменьшения ядерных рисков.

"Я могу подтвердить, что Россия действительно запустила экспериментальную баллистическую ракету средней дальности. Эта баллистическая ракета была создана на основе российской модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", – отметила Сабрина Сингх.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Воздушных силах подтвердили, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября российские оккупанты впервые ударили межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда. Можно ли сказать, что Путин перешел от угроз к реальному бряцанию ядерной бомбой? Ведь нет смысла запускать баллистическую ракету с дальностью поражения до 6000 км на расстояние 800 км. Военной целесообразности также нет: есть Х-22, "Кинжал", "Искандер-М". О чем это сигнал Западу? Издание "Комментарии" разбиралось в ситуации, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – обстрел Днепра баллистической ракетой "Орешник" и заявления российского диктатора Владимира Путина, не вносят существенные изменения в ударных возможностях России либо риске применения ей ядерного оружия. Об этом говорится в обновленном отчет Института изучения войны (ISW).

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