В посольстве Германии ответили, будут ли выезжать из Киева из-за угроз России

Германия не планирует покидать Киев после заявлений российской стороны, которые были восприняты как угроза дипломатам и иностранным гражданам, находящимся в Украине. Об этом заявило посольство Германии в Украине.

Германия. Фото: из открытых источников

В дипломатическом представительстве сообщили, что вместе с другими главами иностранных миссий в Киеве внимательно относятся к заявлениям российского Министерства иностранных дел. В посольстве подчеркнули необходимость соблюдения Венской конвенции и норм международного гуманитарного права.

При этом немецкая дипломатическая миссия дала понять, что продолжит работу в украинской столице. "Мы остаемся в Киеве", — говорится в заявлении ведомства.

Решение особенно примечательно на фоне продолжающихся российских ракетных и беспилотных атак по территории Украины. Германия при этом сохраняет дипломатическое присутствие, хотя работа ее посольства в Киеве осуществляется в ограниченном режиме.

Согласно актуальной информации немецкого МИД, посольство Германии в Киеве возобновило работу в ограниченном формате. Консульские услуги предоставляются с ограничениями, тогда как генеральное консульство в Донецке, расположенное в Днепре, и офис почетного консула в Харькове остаются закрытыми.

Одновременно немецкие власти продолжают предупреждать своих граждан о рисках поездок в Украину. В рекомендациях МИД Германии говорится, что на территории страны продолжаются боевые действия и ракетные атаки, а гражданам советуют покинуть Украину, если это возможно безопасным путем.

Таким образом, Берлин одновременно усиливает предупреждения для собственных граждан и сохраняет дипломатическое присутствие в Киеве.

Для иностранных миссий вопрос безопасности остается особенно чувствительным: работа дипломатов продолжается непосредственно в городе, который регулярно подвергается российским ударам. На этом фоне заявление Германии стало сигналом о намерении продолжать дипломатическую работу, несмотря на сохраняющиеся угрозы.

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