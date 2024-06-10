В правительстве Германии сделали заявление о возвращении украинцев к домой

Министр развития в федеральном правительстве Германии Свенья Шульце исключает подталкивание украинцев с временной защитой к возвращению домой. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Spiegel".

Германия. Фото: из открытых источников

Свенья Шульце отметила, что Германия не планирует политику поощрения украинцев к возвращению домой. Ее слова приводят в контексте того, что в Украине начала ощущаться нехватка рабочей силы.

"Хотят ли они возвращаться на родину – это остается индивидуальным решением украинцев, которые нашли у нас приют... Германия не оказывает никакого давления и не выплачивает поощрений для возвращения", – прокомментировала она в интервью группе немецких изданий.

Шульце добавила, что, конечно же, возвращение украинцев домой из-за границы могло бы поспособствовать решению проблемы, но добавила, что еще одной проблемой является признание в Украине полученной за рубежом новой квалификации.

Отметим, почти треть украинских беженцев планирует вернуться в Украину и почти столько же – не планируют. Об этом свидетельствуют данные исследования Социологической группы "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI).

Первым делом социологи поинтересовались у респондентов, есть ли у них близкие родственники (муж, жена, родители или дети), которые сейчас находятся за границей из-за полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, 38% из числа опрошенных ответили, что имеют родственников за рубежом. В то же время, у этих участников исследования спросили, планируют ли их родственники вернуться в Украину.



