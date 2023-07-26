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В правящей коалиции Германии заговорили о военной защите кораблей с украинским зерном

Германия не может участвовать в защите зерновозов со своими кораблями, поскольку ее военно-морской флот находится "на грани того, что она может себе позволить"

сегодня, 14:12
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Кравцев Сергей
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Свободная демократическая партия Германии (СДП), которая входит в правящую коалицию, призывает к военной защите зерновозов с украинским продовольствием в Черном море. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал член СвДП по вопросам обороны Маркус Фабер, сообщает NTV.

В правящей коалиции Германии заговорили о военной защите кораблей с украинским зерном

Корабль. Фото: GETTYIMAGES

При этом политик отметил, что вполне реалистично предоставить военную защиту кораблям с украинским зерном, но Германия в одиночку не может этого сделать на своих кораблях, поскольку ее военно-морской флот находится "на грани того, что она может себе позволить".


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Маркус Фабер добавил, что следует уточнить, какие страны могли бы предоставить корабли для возможных конвоев. 

По словам Фабера, Турция заявила, что может допустить такой вариант при определенных обстоятельствах.

"Я думаю, что другие черноморские страны должны это сделать: Болгария, Румыния. Они также предоставили бы свои суверенные воды для зерновых кораблей и в любом случае имеют корабли на месте, чтобы контролировать свои границы", – высказался политик.

Читайте также на портале "Комментарии" — вместо зернового коридора в Черном море появятся коридоры солидарности: подробности.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия после выхода из зернового соглашения уже неделю терроризирует юг Украины атаками ракет и дронов, разрушая портовую инфраструктуру с целью максимально снизить экспортные возможностей нашей страны. Она игнорирует призывы ООН вернуться к "зерновой сделке". Более того, по данным США, страна-агрессор готовит в Черном море провокации под чужим флагом. Почему мир позволяет РФ проводить это, по сути, пиратство, террор, причем в глобальных масштабах? Как сделать Черное море безопасным? Что для этого нужно? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.n-tv.de/politik/12-32-Slowakei-fordert-Korridore-fuer-ukrainische-Getreideexporte--article23143824.html
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