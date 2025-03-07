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В стране ЕС открыто заговорили о желании стать ядерным государством

На фоне возможного выхода США из Европы там уже открыто обсуждают вопросы ядерного оружия

7 марта 2025, 15:29
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Ткачик Олеся

Глобальная ситуация в мире меняется очень быстро, поэтому Европа уже работает над созданием собственной системы безопасности, не зависящей от Соединенных Штатов. Одним из аспектов этого процесса, по мнению представителя партии "Альтернатива для Германии" (AfD) по обороне Рюдигера Люкассена, может стать ядерное перевооружение Германии.

В стране ЕС открыто заговорили о желании стать ядерным государством

Ядерное оружие

Как заявил бывший полковник бундесвера в комментарии Der Spiegel, страна нуждается в собственном ядерном оружии и введении обязательной военной службы, включая женщин. Для этого, по его словам, необходимо как можно быстрее внести изменения в Конституцию.

Кроме того, он отметил, что нет прямых доказательств того, что кремлевский диктатор Владимир Путин планирует нападение на Германию, однако такой сценарий нельзя исключать. Именно поэтому, если Соединенные Штаты прекратят ядерную защиту Европы, странам континента придется позаботиться о собственной безопасности.

"Германия должна быть способна к ядерному сдерживанию – в рамках стратегической автономии Европы и системы коллективной безопасности с собственной военной и командной структурой", – подчеркнул он.

Подобную позицию также высказал и депутат Бундестага от AfD Ганнес Гнаук, ранее возглавлявший молодежное крыло партии "Молодая альтернатива" (JA), которое вскоре будет распущено. Однако, по его мнению, Германия должна рассматривать возможность стратегического партнерства с Россией, в частности в сферах торговли и энергетики. Он считает, что Россия не является ни другом, ни врагом Германии.

Гнаук подчеркнул, что в случае ухода США из НАТО именно Германия должна взять на себя ведущую роль в альянсе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению экспертов, Германия непременно начнет говорить о том, чтобы стать ядерным государством.




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Источник: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-politiker-fordern-atomwaffen-fuer-deutschland-a-764a4fc0-48ac-49b5-a5e5-5241bbdbef46
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