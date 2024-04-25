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В стране ЕС разрешат остаться украинским мужчинам, у которых просроченный паспорт

В Германии не будут выгонять украинских мужчин, у которых закончилось действие загранпаспорта, об этом сообщает DW. Более того, в Берлине могут выдать мужчинам даже временный проездной документ для поездок за границу

сегодня, 19:45
Автор:
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Ткачик Олеся
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Граждане Украины, подающие документы на получение или продление временного вида на жительство в Германии, могут не иметь обязательно действующего паспорта для этого.

В стране ЕС разрешат остаться украинским мужчинам, у которых просроченный паспорт

Украинский паспорт

Как сообщает DW, издание получило ответ на свой запрос по паспортам украинцев от представителя берлинского сената, то есть правительства Берлина, имеющего статус одной из 16 федеральных земель ФРГ.

Чиновник заявил, что право на пребывание в Германии и все связанные с этим возможности остаются неизменными, даже несмотря на решение МИД Украины временно прекратить предоставление консульских услуг для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей.

Если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта "только на основании непройденной им службы в армии", то берлинское земельное управление по делам иностранцев (Landesamt für Einwanderung) может выдать ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий паспорт.

Однако это будет осуществлено только в исключительных случаях, поскольку правила пребывания иностранцев в Германии позволяют иммиграционным ведомствам выдавать заменяющие документы немецкие документы лицам призывного возраста, если они могут доказать наличие для поездки веских причин. Представитель Сената отметил, что такие обращения будут тщательно проверяться и могут быть отклонены.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у мужчин за границей возникают проблемы. Они не могут получить доступ к консульским услугам, а также им не выдают загранпаспорта. Таким образом, заставляя их возвращаться в Украину.





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Источник: https://www.dw.com/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B4%D0%BD%D1%8F/s-9119
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