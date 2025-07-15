В Украину пойдет много оружия: стало известно, какая страна дожала США

Вашингтон не будут напрямую поставлять оружие Украине. Планируется, что это сделают страны НАТО из своих запасов, а затем заменят вооружение. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Der Spiegel".

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, министр обороны Германии Борис Писториус месяцами работал над тем, чтобы заключить соглашение, приемлемое для США по оружию для Украины. По его идее, США продолжат поставлять вооружение Украине, особенно системы противовоздушной обороны, а европейцы оплатят счета.

По данным Spiegel, Писториус впервые озвучил данную идею во время телефонного разговора с главой Пентагона Питом Хегсетом в конце апреля. Он спросил, как бы это было, если бы Германия купила у американцев две системы ПВО Patriot и передала их непосредственно Украине.

Тогда на такую идею не последовало никакой реакции. Но глава Минобороны Германии решил дожимать свой план до конца. Он неоднократно возвращался к этой теме – на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, на саммите Альянса в Гааге и во время своего первого визита в Пентагон 14 июля.

В тот же день президент США Дональд Трамп резко изменил риторику, заявив, что несколько стран, которые имеют американские системы Patriot, передадут их Украине и заменят позже. Как выразился Трамп, их можно развернуть "очень быстро".

Писториус после встречи с Хегсетом сообщил, что они согласовали поставки двух систем Patriot, а также возможные пути дальнейшей поддержки Украины системами ПВО. Издание добавляет, что лучшим решением для Германии была бы поставка этих ЗРК либо из американского арсенала, либо непосредственно от промышленности.

Но в Вашингтоне Писториус отметил, что Берлин открыт для другого варианта — чтобы Бундесвер передал системы Украине, которые затем можно было бы заменить поставками из США.

Как сообщается, глава Минобороны Германии также продолжает инициативу с прошлого года, в рамках которой он собирал средства от других партнеров Украины для приобретения систем противовоздушной обороны. По словам генсека НАТО Марка Рютте, Финляндия, Канада, Швеция, Великобритания и Дания планируют принять участие.

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