Как сообщил министр обороны Борис Писториус, Германия должна быть полностью готова к войне с Россией к 2029 году, об этом он сказал во время правительственных слушаний в Бундестаге.

Борис Писториус

"Мы должны обеспечить сдерживание, чтобы предотвратить худшее",

– сказал Писториус.

При этом он подчеркнул, что для лучшего состояния Бундесвера нужны финансы, материалы и персонал. По словам министра, именно эти факторы являются ключевыми.

"В чрезвычайных ситуациях нам нужны смелые молодые женщины и мужчины, которые смогут защитить эту страну",

– заявил Борис Писториус.

Именно поэтому он считает, что необходимо ввести новую форму военной службы, которая не может быть "полностью свободна от обязательств".

При этом известно, что Федеральное правительство приостановило обязательную военную службу в 2011 году. Ожидается, что в скором времени Писториус представит предложения по возможному повторному вводу.

Кстати, во время слушаний в Бундестаге Писториус исключил отправку немецких военных в Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации Главнокомандующего Вооруженными силами Норвегии генерала Эйрика Кристоферсена, "окно возможностей" Альянса для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет. Генерал отметил, что это меньший временной промежуток, чем оценивали некоторые западные официальные лица при обсуждении в НАТО вопроса наращивания Россией военного потенциала и его способности восстанавливать силы.

Впрочем, бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что у стран НАТО нет даже двух лет. По его словам, Россия может напасть на Альянс в конце этого года абр в начале следующего.



