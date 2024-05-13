Верят ли немцы в угрозу нападению со стороны России: появились результаты опроса

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Лиля Воробьева
Почти половина взрослых немцев (48%) считают такой сценарий маловероятным или почти маловероятным. Отметим, что 15% участников опроса выявили неопределенность вероятности нападения России на страну НАТО к 2030 году.
Немцы не верят в угрозу нападению РФ (фото из открытых источников)
Исследование также показало, что только 2% респондентов считают вооруженные силы Германии готовыми хорошо защищать страну, а 39% оценили состояние вооруженных сил страны как неудовлетворительное.
В этом опросе приняли участие 2146 граждан Германии в возрасте от 18 лет, а опрос проводился с 3 по 8 мая.
Эти данные отражают мнение населения о возможной угрозе России, особенно в контексте геополитической ситуации в регионе.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Германия отправила военных к российской границе . Глава немецкого оборонного министерства Борис Писториус называет "историческим моментом" событие, когда военные немецкого контингента сели на военный самолет для перемещения в Литву.
Писториус называет бригаду "флагманом" геополитического поворотного момента в политике, проводимой канцлером Германии Олафом Шольцом, о котором он сказал два года назад, как началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, информирует Financial Times. Пункты стратегии заключаются в размещении тысяч военнослужащих из стран Запада на территории граничащих с Россией государств.
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