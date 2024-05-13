Немецкое население, согласно опросу YouGov, не испытывает серьезной угрозы нападения России на территорию НАТО по крайней мере в этом десятилетии. Согласно данным, опубликованным в Westfalen-Blatt и заказанным Немецким агентством прессы, рядовые немцы считают вероятность такого нападения низкой. Согласно этому исследованию, только 36% респондентов считают вероятным или несколько вероятным нападение оккупантов на Германию, являющуюся членом НАТО, до 2030 года.

Почти половина взрослых немцев (48%) считают такой сценарий маловероятным или почти маловероятным. Отметим, что 15% участников опроса выявили неопределенность вероятности нападения России на страну НАТО к 2030 году.

Немцы не верят в угрозу нападению РФ (фото из открытых источников)

Исследование также показало, что только 2% респондентов считают вооруженные силы Германии готовыми хорошо защищать страну, а 39% оценили состояние вооруженных сил страны как неудовлетворительное.

В этом опросе приняли участие 2146 граждан Германии в возрасте от 18 лет, а опрос проводился с 3 по 8 мая.

Эти данные отражают мнение населения о возможной угрозе России, особенно в контексте геополитической ситуации в регионе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Германия отправила военных к российской границе . Глава немецкого оборонного министерства Борис Писториус называет "историческим моментом" событие, когда военные немецкого контингента сели на военный самолет для перемещения в Литву.

Писториус называет бригаду "флагманом" геополитического поворотного момента в политике, проводимой канцлером Германии Олафом Шольцом, о котором он сказал два года назад, как началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, информирует Financial Times. Пункты стратегии заключаются в размещении тысяч военнослужащих из стран Запада на территории граничащих с Россией государств.

