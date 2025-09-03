Военным путем ничего не получится: Мерц предложил свой метод, как истощить Россию

Рубрики
Россию необходимо лишить возможности поддерживать военную экономику. Это можно сделать с помощью санкций. Такое мнение в интервью телеканалу Sat.1 высказал канцлер Германии Фридрих Мерц.
Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
По его словам, необходимо гарантировать, что Россия больше не сможет поддерживать свою военную экономику.
Этого можно достичь, например, путем введения пошлин для тех, кто все ещё торгует с Россией, считает канцлер Германии.
В ходе этого же интервью Фридрих Мерц заявил, что нужно не заниматься рассуждениями, а смотреть на реальность, а она заключается в том, что сейчас у российского диктатора Владимира Путина нет оснований для прекращения войны или заключения мирного соглашения с Украиной.
Немецкий лидер отметил, что он убежден на 100% в том, что Путин врет и манипулирует, поэтому ему нельзя доверять. По его словам, Путин будет готов к переговорам только тогда, когда это будет отвечать его собственным интересам.
