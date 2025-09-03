Военным путем ничего не получится: Мерц предложил свой метод, как истощить Россию

Россию необходимо лишить возможности поддерживать военную экономику. Это можно сделать с помощью санкций. Такое мнение в интервью телеканалу Sat.1 высказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"Нам необходимо создать основу. В военном отношении это будет сложно, но в экономическом — возможно", — сказал он.

По его словам, необходимо гарантировать, что Россия больше не сможет поддерживать свою военную экономику.

"В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать", — продолжил Фридрих Мерц.

Этого можно достичь, например, путем введения пошлин для тех, кто все ещё торгует с Россией, считает канцлер Германии.

В ходе этого же интервью Фридрих Мерц заявил, что нужно не заниматься рассуждениями, а смотреть на реальность, а она заключается в том, что сейчас у российского диктатора Владимира Путина нет оснований для прекращения войны или заключения мирного соглашения с Украиной.

Немецкий лидер отметил, что он убежден на 100% в том, что Путин врет и манипулирует, поэтому ему нельзя доверять. По его словам, Путин будет готов к переговорам только тогда, когда это будет отвечать его собственным интересам.

"Сейчас, по его (Путина – ред.) мнению, продолжение войны ему выгодно. Он завоевывает территории. Он видит дискуссию, которую мы ведем здесь, в Европе, и которую ведем в Америке. Он видит, как с ним обращается американский президент. Он видит, как с ним обращаются другие главы государств и правительств мира, я назову только ключевое слово "Шанхайская конференция", – отметил канцлер ФРГ.

