"Воссоединение неизбежно": в Китае отреагировали на выборы на Тайване

В Китае отреагировали на выборы на Тайване (фото из открытых источников)

В Пекине отреагировали на прошедшие на Тайване выборы. Также Китай упомянул о "неизбежном воссоединении" с островом. Такое заявление сделала представитель китайского Управления по вопросам Тайваня Чэнь Биньхуа, сообщают "Комментарии" со ссылкой на МИД Китая.

Китай в своем сообщении заявил о сепаратизме и принципе "одного Китая", соблюдение которого якобы не изменилось.

"Принцип одного Китая является надежным якорем мира и стабильности в Тайванском проливе. Мы верим, что международное сообщество и в дальнейшем будет придерживаться принципа одного Китая, будет понимать и поддерживать справедливое дело китайского народа, который противодействует сепаратистской деятельности независимости Тайваня и стремится достичь национально". – заявила китайская чиновница.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что говорят итоги выборов на Тайване . На Тайване прошли президентские выборы. Согласно предварительному подсчету, с 40,1% лидирует противник сближения с Китаем, прозападный кандидат Лай Циндэ из руководящей Демократической прогрессивной партии (ГПП).

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий размышляет, что если бы искалась формальная причина для казуса белли (повод для войны), Пекин бы ее нашел вне зависимости от тайваньских выборов. За российско-украинской войной понятно, что повод для агрессии можно придумать любой, прикрывая этим внутренние проблемы, отмечает он.

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics, Максим Джигун считает, что ситуация на Тайване демонстрирует стабильность выбора жителей острова. Их желание жить по демократическим ценностям, а не по коммунистической идеологии КНР.



