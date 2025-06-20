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Война Ирана и Израиля может привести к плохим последствия для Украины: о чем предупреждает Берлин

Йоханн Вадефуль подчеркнул, что чем последовательнее будет политика Запада в отношении России, тем больше вероятность, что Владимир Путин согласится на переговоры

сегодня, 13:25
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Кравцев Сергей

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил опасения, что противостояние между Израилем и Ираном отвлекает внимание от войны в Украине. При этом он подчеркнул, что его страна не забывает о помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом Йоханн Вадефуль заявил в интервью "Spiegel".

Война Ирана и Израиля может привести к плохим последствия для Украины: о чем предупреждает Берлин

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Фото: из открытых источников

Журналист поинтересовался у министра, беспокоит ли его снижение внимания к войне в Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке. На этот вопрос Вадефуль ответил утвердительно.

"Да, беспокоит. Мы не забываем об Украине. И то же самое касается других вооруженных конфликтов и гуманитарных катастроф, таких как в Судане и Южном Судане, где есть массовые жертвы", — подчеркнул министр.

При этом он подчеркнул, что чем последовательнее будет политика Запада в отношении России, тем больше шансов, что Владимир Путин согласится на реальные переговоры.

"Это означает, что мы также не должны прекращать военную поддержку: мы должны продолжать помогать Киеву. Это необходимо для нашей свободы", — подчеркнул Йоханн Вадефуль.

При этом министр не ответил прямо на вопрос, ожидает ли он нового наступления России в Украине этим летом, подчеркнув, что "каждый дополнительный день этой войны ужасен".

"Европейцы настроены решительно, но наши действия будут более эффективными, если мы будем тесно координировать свои действия с США. Если это удастся, Путин будет готов к переговорам очень быстро", — отметил он.

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Источник: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/johann-wadephul-jetzt-beginnt-phase-zwei-der-zeitenwende-a-e7132c0c-4a6a-4a49-bbf9-5188d1a3beef
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