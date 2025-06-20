Война Ирана и Израиля может привести к плохим последствия для Украины: о чем предупреждает Берлин

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Кравцев Сергей
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил опасения, что противостояние между Израилем и Ираном отвлекает внимание от войны в Украине. При этом он подчеркнул, что его страна не забывает о помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом Йоханн Вадефуль заявил в интервью "Spiegel".
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Фото: из открытых источников
Журналист поинтересовался у министра, беспокоит ли его снижение внимания к войне в Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке. На этот вопрос Вадефуль ответил утвердительно.
При этом он подчеркнул, что чем последовательнее будет политика Запада в отношении России, тем больше шансов, что Владимир Путин согласится на реальные переговоры.
При этом министр не ответил прямо на вопрос, ожидает ли он нового наступления России в Украине этим летом, подчеркнув, что "каждый дополнительный день этой войны ужасен".
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