Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что надеется увидеть "справедливое" мирное соглашение по Украине. Это станет весомым шагом в его попытках наладить отношения с Европой в контексте торгового эмбарго со стороны США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Си Цзиньпин заявил российскому диктатору Владимиру Путину во время чайной беседы в Москве 8 мая, что Китай надеется, что "справедливое, прочное и обязывающее мирное соглашение, которое будет принято всеми заинтересованными сторонами" может быть достигнуто путем диалога.

"Хотя Си не уточнил, как должна выглядеть возможная сделка, комментарий, по-видимому, стал первым случаем, когда китайский лидер лично изложил принципы соглашения о прекращении войны России против Украины", — отмечают журналисты.

Журналисты увидели в заявлении главы КНР прямую параллель с мартовским заявлением министра иностранных дел Китая Ван И, который сказал, что все стороны конфликта хотят "справедливого и прочного мирного соглашения, которое является обязательным и принимается всеми".

Замечания Си также прозвучали после того, как Трамп сказал, что для него было бы "естественно" попросить Китай помочь в сделке между Украиной и Россией. В посте в социальных сетях лидер США призвал к 30-дневному прекращению огня, чтобы проложить путь к переговорам, пригрозив ввести дополнительные санкции в случае нарушения перемирия.

При этом есть еще один важный момент – и Россия, и Китай фактически озвучили единую позицию, что война РФ против Украины может быть урегулирована якобы только путем устранения "коренных причин".

Читайте также на портале "Комментарии" - глава КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву 8 мая заявил о поддержке России, назвал Путина союзником в построении нового мирового порядка и подтвердил общую позицию относительно войны против Украины.



