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Война в Украине: у Шольца напомнили о красных линиях, которые не готов переступить Берлин

Борис Писториус высказался о передаче ракет Taurus Украине

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что решение разрешить Украине бить немецким оружием по военным целям на территории РФ – это "стратегическая адаптация к меняющейся ситуации". Но это нисколько не значит, что правительство Германии готово возобновлять дебаты о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus. Это для Берлина продолжает оставаться "красной линией". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Tagesschau".

Война в Украине: у Шольца напомнили о красных линиях, которые не готов переступить Берлин

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Представитель федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт объяснил, что решение разрешить Украине бить по территории России приняли на фоне российских атак на севере Харьковщины.

"Мы убеждены, что согласно международному праву Украина имеет право защищаться от этих нападений. Она также может использовать оружие, предоставленное для этой цели, в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами", — заявил он.

В свою очередь Писториус назвал это решение "стратегической адаптацией к меняющимся событиям". Он утверждает, что Германия неоднократно так делала с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Мы адаптировались к ситуации и адаптировали нашу стратегию", — пояснил министр обороны.

При этом он подчеркнул, что федеральное правительство все равно не будет возобновлять обсуждение о поставках Украине немецких крылатых ракет большой дальности Taurus.

"Граница остается неизменной, даже после заявлений, сделанных нашими партнерами и нами самими", — подчеркнул министр.

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