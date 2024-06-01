Война в Украине: у Шольца напомнили о красных линиях, которые не готов переступить Берлин

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Кравцев Сергей
Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что решение разрешить Украине бить немецким оружием по военным целям на территории РФ – это "стратегическая адаптация к меняющейся ситуации". Но это нисколько не значит, что правительство Германии готово возобновлять дебаты о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus. Это для Берлина продолжает оставаться "красной линией". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Tagesschau".
Борис Писториус. Фото: из открытых источников
Представитель федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт объяснил, что решение разрешить Украине бить по территории России приняли на фоне российских атак на севере Харьковщины.
В свою очередь Писториус назвал это решение "стратегической адаптацией к меняющимся событиям". Он утверждает, что Германия неоднократно так делала с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
При этом он подчеркнул, что федеральное правительство все равно не будет возобновлять обсуждение о поставках Украине немецких крылатых ракет большой дальности Taurus.
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