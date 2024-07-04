Война в Украине: в Берлине рассказали, к чему готовиться в обозримом будущем

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила, что НАТО должно продолжать поддерживать Украину. Поскольку Россия остается самой большой угрозой для безопасности Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Der Standard".
Анналена Бербок. Фото: из открытых источников
По словам Бербок, особая ответственность в этом отношении лежит на Германии, которая благодаря своей политике в отношении России вернула себе утраченное доверие.
Отметим, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина хочет окончания войны, однако "мирный план", который предложил российский диктатор Владимир Путин, свидетельствует, что Москва не хочет мира.
Олаф Шольц утверждает, что Путин вместо мирного плана хочет продолжать войну в Украине.
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