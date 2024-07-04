logo

BTC/USD

58238.63

ETH/USD

3132.95

LTC/USD

67.68

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Война в Украине: в Берлине рассказали, к чему готовиться в обозримом будущем
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Украине: в Берлине рассказали, к чему готовиться в обозримом будущем

Анналена Бербок заявила, что Россия становится самой большой угрозой для безопасности Европы

сегодня, 14:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила, что НАТО должно продолжать поддерживать Украину. Поскольку Россия остается самой большой угрозой для безопасности Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Der Standard".

Война в Украине: в Берлине рассказали, к чему готовиться в обозримом будущем

Анналена Бербок. Фото: из открытых источников

"В обозримом будущем, Россия останется самой большой угрозой для нашей безопасности и свободы в Европе. Запад должен принять меры для защиты свободы и демократии. Мы этого не выбирали. Мы этого не хотели", — заявила министр.

По словам Бербок, особая ответственность в этом отношении лежит на Германии, которая благодаря своей политике в отношении России вернула себе утраченное доверие.

"Мы не должны рисковать этим в ходе переговоров по бюджету", — предупредил министр в связи с текущим спором в немецкой коалиции по поводу бюджета на 2025 год.

Отметим, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина хочет окончания войны, однако "мирный план", который предложил российский диктатор Владимир Путин, свидетельствует, что Москва не хочет мира. 

Олаф Шольц утверждает, что Путин вместо мирного плана хочет продолжать войну в Украине.                                                     

"Ситуация очевидна: Путин по-прежнему продолжает делать ставку на войну и перевооружение. Никто не может закрывать на это глаза. И это наиболее заметно в его воображаемом предложении о прекращении огня. Его даже нельзя называть таким словом", — сказал Олаф Шольц.

Читайте также на портале "Комментарии" — Шольц заявил, что Германия не позволит проиграть Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости