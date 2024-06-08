Шольц заявил, что Германия не позволит проиграть Украине

Немецкий канцлер подчеркнул, что спустя более 800 дней после начала войны очевидно, что Россия "не отойдет от своих империалистических планов".

Шольц раскритиковал имперские амбиции Путина. Фото из открытых источников

В то же время, по словам Олафа Шольца, Украина "не позволит поставить себя на колени и не сдастся".

"Путин должен осознать, что не может выиграть свою жестокую кампанию и что для Украины может быть только справедливый мир. Мы без устали работаем ради этого справедливого мира. Мы поддерживаем Украину в защите ее независимости и суверенитета. И мы остаемся благоразумными, взвешиваем опасности, координируемся с нашими партнерами и союзниками", — подчеркнул Олаф Шольц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин вновь озвучил нарратив о готовности России к переговорам с Украиной. "Переговоры возможны на тех условиях, о которых мы договаривались еще начиная в Минске, а затем в Стамбуле. Но даже если взять за основу договоренности в Стамбуле, мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня", — заявил российский диктатор.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что действующая модель роста российской экономики "примитивна" и вскоре исчерпает себя, заявил глава "Сбербанка" Герман Греф. Текущий рост российской экономики, по словам Грефа, в первую очередь, обеспечивают растущие расходы государства на машиностроение, что приводит к росту зарплат в экономике. "Люди становятся более состоятельными, они идут в банки и, несмотря на все ограничения Центрального банка, получают кредиты. Даже по очень высоким ставкам из-за того, что у них выросли доходы", — отметил он.

