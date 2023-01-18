Война в Украине закончится: Шольц назвал условие

Канцлер Германии Олаф Шольц уже не пытается делать двузначных заявлений о необходимости вести переговоры с президентом РФ Путины. Потому как война в Украине закончится только в том случае, если Россия проиграет. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.

Олаф Шольц. Фото: GettyImages

"Чтобы война закончилась, Россия должна проиграть", — заявил Шольц.

Он добавил, именно поэтому Германия сегодня есть одним из лидеров в Европе по поддержке Украины современным вооружением.

По словам Олафа Шольца, это происходит в тесном общении с западными партнерами. Германия будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. Канцлер добавил, что война РФ против Украины повлияла на всех.

"Прошедший год стал возвратным в политике ФРГ, поскольку Германия стала абсолютно независимой от российского газа, угля и нефти", — добавил Шольц.

Ранее Олаф Шольц заявил, что Россия потерпела полное фиаско в достижении своих империалистических целей и план Путина по захвату всей территории Украины окончательно провалился.

Стоит отметить, что несмотря на такие заиления именно Германия тормозит процесс придачи Украине танков Leopard. Из-за позиции Берлина не могут это сделать и другие союзники Украины.

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