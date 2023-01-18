Война в Украине закончится: Шольц назвал условие

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Кравцев Сергей
Канцлер Германии Олаф Шольц уже не пытается делать двузначных заявлений о необходимости вести переговоры с президентом РФ Путины. Потому как война в Украине закончится только в том случае, если Россия проиграет. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.
Олаф Шольц. Фото: GettyImages
Он добавил, именно поэтому Германия сегодня есть одним из лидеров в Европе по поддержке Украины современным вооружением.
По словам Олафа Шольца, это происходит в тесном общении с западными партнерами. Германия будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. Канцлер добавил, что война РФ против Украины повлияла на всех.
Ранее Олаф Шольц заявил, что Россия потерпела полное фиаско в достижении своих империалистических целей и план Путина по захвату всей территории Украины окончательно провалился.
Стоит отметить, что несмотря на такие заиления именно Германия тормозит процесс придачи Украине танков Leopard. Из-за позиции Берлина не могут это сделать и другие союзники Украины.
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