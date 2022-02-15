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Возле Мюнхена столкнулись пассажирские поезда: есть потерпевшие

В результате аварии на немецкой железной дороге несколько пассажиров получили травмы, есть смертельный случай

сегодня, 08:26
Автор:

Козлова Альбіна
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В понедельник, 14 февраля, около 16:30 по местному времени на железной дороге у станции Эбенхаузен-Шефтларн столкнулись два поезда. Об этом сообщает Euronews.

Возле Мюнхена столкнулись пассажирские поезда: есть потерпевшие

Фото иллюстративное / Pixabay

Известно, что в регионе Бавария два региональных пассажирских поезда столкнулись лоб в лоб вдоль однопутной железной дороги к югу от баварского города. По информации СМИ, в вагонах находились около 100 пассажиров и детей. В результате аварии погиб 24-летний мужчина, 18 человек получили травмы, среди них и машинист одного из скоростных поездов, его зажало в кабине. У 13 пострадавших врачи диагностировали травмы средней тяжести, пять человек находятся в реанимации.

На месте происшествия работали более 200 спасателей и полицейские. Железнодорожное сообщение временно остановлено. А оперативные службы рекомендуют гражданам пользоваться автобусами. В результате столкновения один вагон частично сошел с рельсов. Как рассказали пассажиры, они услышали сильный стук, потом их встряхнуло так, что они выпали из своих мест и очень испугались. По данным полиции, одного пострадавшего зажало в вагоне, спасатели оказали ему помощь.

Причины аварии на железной дороге выясняют правоохранители. Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn сообщил, что начато расследование, а причины инцидента пока неизвестны. Также Хайко Бюттнер, руководитель S-Bahn Мюнхена, выразил соболезнования родным погибшего и пожелал выздоровления потерпевшим.

На аварию отреагировал премьер Баварии Маркус Зедер. Чиновник выразил обеспокоенность и поблагодарил спасателей за помощь и оперативность.

Как сообщал портал "Комментарии", в социальных сетях некоторые пользователи из Германии писали оскорбительные посты о смерти полицейских и даже призывали к насилию над их коллегами. После анализа сообщений в соцсетях немецкие правоохранители установили, что 102 из 399 сообщений имеют признаки уголовных правонарушений


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Источник: https://www.euronews.com/2022/02/14/one-person-killed-after-two-passenger-trains-collide-near-munich
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