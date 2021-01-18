Врачи с таким еще не сталкивались: в Германии обнаружили новую мутацию коронавируса

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Мокрик Анастасия
В Баварии, являющейся федеральной землей на юге и юго-востоке Германии, был выявлен новый
штамм COVID-19. Об
этом информирует местное издание
Muenchner Merkur.
Новый штамм коронавируса выявлен в Германии - фото: из открытых источников
Так, по информации
источника, в одной из клиник в районе Гармиш-Партенкирхен произошла вспышка коронавируса. В итоге болезнь обнаружили у 73 человек. В их
числе – медики, медработники, а также пациенты. После обследования выяснилось,
что у троих больных обнаружен неизвестный медикам ранее штамм коронавируса.
Для точного подтверждения анализы были направлены в Берлин. Там, в клинике "Шарите", подтвердили, что у троих людей новый штамм вируса. О состоянии этих трёх человек пока ничего не сообщается. На данный момент остаются неизвестными последствия этой мутации. Медики проводят все необходимые исследования, чтобы понять, насколько опасна новая мутация COVID-19. К слову, на сегодняшний день существует около 12 тысяч различных мутаций коронавируса.
Напомним, что в середине декабря 2020 года в Великобритании произошел резкий скачек новых случаев инфицирования. Это было связано с новой мутацией вируса. Согласно исследованию Имперского колледжа Лондона в Великобритании, мутация сделала новый вариант вируса на 50–70 процентов заразнее, чем исходный вирус.
Ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как избежать вспышки "британского" штамма коронавируса. В Украине на сегодняшний день нет этого штамма. Также сайт сообщал о том, стоит ли планировать отпуск за границей в 2021 году или же по совету врачей отменить все путешествия.
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