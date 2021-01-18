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Главная Новости Мир Германия Врачи с таким еще не сталкивались: в Германии обнаружили новую мутацию коронавируса
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Врачи с таким еще не сталкивались: в Германии обнаружили новую мутацию коронавируса

О состоянии больных пока не сообщается

сегодня, 14:58
Автор:

Мокрик Анастасия

В Баварии, являющейся федеральной землей на юге и юго-востоке Германии, был выявлен новый штамм COVID-19. Об этом информирует местное издание Muenchner Merkur.

Врачи с таким еще не сталкивались: в Германии обнаружили новую мутацию коронавируса

Новый штамм коронавируса выявлен в Германии - фото: из открытых источников

Так, по информации источника, в одной из клиник в районе Гармиш-Партенкирхен  произошла вспышка коронавируса. В итоге болезнь обнаружили у 73 человек. В их числе – медики, медработники, а также пациенты. После обследования выяснилось, что у троих больных обнаружен неизвестный медикам ранее штамм коронавируса.

Для точного подтверждения анализы были направлены в Берлин. Там, в клинике "Шарите", подтвердили, что у троих людей новый штамм вируса. О состоянии этих трёх человек пока ничего не сообщается. На данный момент остаются неизвестными последствия этой мутации. Медики проводят все необходимые исследования, чтобы понять, насколько опасна новая мутация COVID-19. К слову, на сегодняшний день существует около 12 тысяч различных мутаций коронавируса.

Напомним, что в середине декабря 2020 года в Великобритании произошел резкий скачек новых случаев инфицирования. Это было связано с новой мутацией вируса. Согласно исследованию Имперского колледжа Лондона в Великобритании, мутация  сделала новый вариант вируса  на 50–70 процентов заразнее, чем исходный вирус. 

Ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как избежать вспышки "британского" штамма коронавируса. В Украине на сегодняшний день нет этого штамма. Также сайт сообщал о том, стоит ли планировать отпуск за границей в 2021 году или же по совету врачей отменить все путешествия



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Источник: https://www.merkur.de/welt/coronavirus-mutation-grossbritannien-ansteckung-suedafrika-japan-infektion-deutschland-sarscov2-90171095.html
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