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Времени больше нет: в Бундестаге обратились к Шольцу по Украине

В Бундестаге призвали разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием

сегодня, 11:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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В немецком Бундестаге снова обратились к канцлеру Олафу Шольцу, чтобы разрешить ВСУ наносить прицельные удары по территории России западным оружием. По мнению депутатов, речь идет о самообороне и возможности Киева остановить российское наступление. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил политик немецких "Зеленых" Антон Хофрайтер, сообщает "Spiegel".

Времени больше нет: в Бундестаге обратились к Шольцу по Украине

Германия. Фото: из открытых источников

"Речь идет о защите украинского населения. Поэтому мы не должны препятствовать Украине использовать поставленное оружие для отражения российских истребителей в российском воздушном пространстве", — высказался политик.

Антон Хофрайтер заявил, что международное право позволяет напавшему государству атаковать военные цели на территории страны-агрессора.

"Российская армия денно и нощно обстреливает украинский город Харьков с собственной территории, в том числе планирующими бомбами, на поражение которых нужно всего 40 секунд", — добавил он.

Хофрайтер накануне визита президента Франции Эммануэля Макрона в Германию призвал Берлин и Париж усилить поддержку Украины. Он подчеркнул, что "в серьезной ситуации, в которой оказалась Украина, нельзя исключать индивидуальные системы вооружения по всем направлениям".

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина всё громче и чаще просит Запад снять запрет на удары его оружием по российской территории. На днях об этом заявила посол нашей страны в США Оксана Маркарова. А член французского парламента Жан-Луи Бурланж призвал руководство своей страны разрешить Украине наносить удары оружием Франции по РФ, приведя в пример Великобританию, которая позволила это делать. Продолжает муссироваться и тема отправки в Украину войск НАТО. Премьер-министр Эстонии Кая Калласс сообщила, что некоторые страны Альянса уже это сделали – их военные работают инструкторами на украинской территории. Может ли ужесточающая риторика наших партнеров привести и к более жестким их действиям в отношении России? Каковы ожидания на этот счет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.spiegel.de/ausland/russland-ukraine-konflikt-hofreiter-schliesst-sich-forderung-nach-erlaubnis-fuer-ukraine-an-mit-westlichen-waffen-auf-russland-zu-schiessen-a-f0af03a8-ed3e-4684-a730-0cb5fc9020d1
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