Все карты на стол: немцев среди союзников Украины в войне с РФ теперь не будет

Весьма неожиданно украино-германские отношения оказались предельно натянуты после того, как вслед за командующим ВМС Германии, вице-адмиралом Кай-Ахимом Шенбахом за Россию вступился премьер Баварии Маркус Зедер, высказавшийся против жестких антироссийских санкций. До этого стоит вспомнить, что именно Берлин стал главной страной ЕС, которая начала блокировать поставку Украине оборонительного вооружения. Почему Германия начала резко увиливать от прямой поддержки Украины, все отчетливее намекая, что не хочет открыто враждовать с Россией – разбирались эксперты.

Бундестаг. Фото: DW

Чтобы удержать экономику на плаву, ФРГ нуждается в дешевых ресурсах и энергоносителях

Для историка, журналиста и публициста Павла Бондаренко не стала чем-то необычным такая позиция Германии.

"А, чего вы хотите от немцев? Позвольте немного раскрыть тайны их "миролюбия". Современная Германия – это конгломерат земель типа Баварии (президент которой заявил, что Россия партнер сложный, но не враг), Саксония, Берлин, Саар, Свободное государство Тюрингия – всего 16. Почему-то забывают, что настоящее название этого государства – Федеративная Республика Германия. Все эти мини-государства в государстве имеют разные интересы с учетом традиций, особенностей экономического развития, географического расположения и т.д. Но население их имеет один огромный интерес, который можно выразить одним словом "Не трогайте мою порцию сосисок и кружку пива". Там половина населения недовольна тем, что "должна кормить Восточную Германию" (бывшую ГДР). После Второй мировой войны по известным причинам ФРГ ведет политику "миролюбия". Она все время полагалась на ядерный "зонтик" США и их войска. Привычка переросла в образ жизни. Германия уже практически не имеет собственной армии и флота. Бронетанковые войска в плачевном состоянии. Исправных машин наберется на хорошую нашу механизированную бригаду. Одну", – отметил историк.

Он добавляет, то же самое и с авиацией. ВВС Германии имеет 88 старых истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado, выпуск которых прекратили в 1998 году и 140 истребителей Eurofighter Typhoon. И аж 18 вертолетов, на которые можно навесить кое-какое вооружение типа блоков неуправляемых реактивных снарядов. Это все. Остальные – спасательные, разведывательные, транспортные. Кстати, техническое состояние их не лучше, чем у танков. Для сравнения, одни из самых слабых ВВС в Европе – украинские – имеют на вооружении более сотни боевых самолетов. Общая численность Бундесвера (сухопутные войска, ВВС и ВМС) – 183 тысячи, включая генералов, адмиралов, писарей и военных оркестров.

"В последние годы Германия по факту отказывалась платить членские взносы в бюджет НАТО, типа – бедные мы, но вы нас защищайте. Если сейчас реальное противостояние с Москвой и ее союзниками, придется восстанавливать Бундесвер практически с нуля, а это сумасшедшие средства и снижение уровня жизни населения. Евросоюз оказался палкой с двумя концами. Дешевая рабочая сила из стран бывшего социалистического "лагеря" давит на ее рынок в Германии и провоцирует замедление роста зарплат. В то же время экономика Германии традиционно экспортно ориентирована и очень чувствительна к внешним рынкам", – отметил Павел Бондаренко.

По его мнению, чтобы удержать экономику на плаву, ФРГ нуждается в дешевых ресурсах и энергоносителях. Вот здесь есть тайна такого пиетета в Москву, которая эти энергоносители и ресурсы дает. В тот же момент в России многие чиновники-воры, миллиардеры и их блюдолизы, которые охотно покупают "Мерседесы". С другой стороны, зажирев и обрушившись, Германия все же не хочет терять влияние в ЕС. А там поджимают молодые страны с Востока, прежде всего Польша, Чехия, Литва, стремящиеся занять действующее место в этой организации.

"Думаете, почему Германия так вцепилась зубами в "Северный поток-2"? Потому что по факту – это газопровод не в обход Украины, а в обход Польши. Чтобы она зависела от российско-германского газа и была послушнее. Все это наверняка осознали в Вашингтоне и Лондоне – не будет из немцев шерсти. Поэтому сделали ставку на создание прямого военно-политического союза Киев-Варшава-Лондон при неофициальном содействии Вашингтоном и в перспективе участия Литвы", – резюмировал эксперт.

Теперь мы точно знаем, что Германия – союзник России

Политический эксперт Виктор Таран также считает неправильным удивляться и возмущаться, якобы предательству немцев.

"Почему вы возмущаетесь заявлениями немецкого главнокомандующего военно-морских сил? Особенно на фоне тотальной блокировки немцами поставок оружия в Украину и подготовки к сертификации "Северного потока-2"? Он чуть ли не впервые публично сказал правду, озвучив прямо то, что в головах немецких политиков. Да, они действительно считают, что Украину и Грузию не нужно принимать в НАТО, Крым никогда не вернется в Украину, а Путин заслуживает уважения и с ним нужно срочно договариваться. Потому что Германии нужен стабильный, дешевый российский газ", – отметил эксперт.

Виктор Таран считает, что это все равно лучше, чем, когда нам будут рассказывать о мире, дружбе, жвачку, договариваясь с Россией, как нас заставить политически капитулировать.

"По крайней мере, теперь мы точно знаем, что Германия – союзник России. И в таких условиях следующая встреча в Нормандском формате ничего хорошего нам не принесет. Нужно надеяться на себя, свою армию и тех союзников, которые делом доказали, что они с нами. А таких достаточно. Поэтому держим строй и покой. Все будет Украина!", – отметил эксперт.

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