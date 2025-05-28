В правительстве канцлера Германии Фридриха Мерца не исключают возможность передачи Украине ракет Taurus. Но Берлин наложил табу на обсуждение этого важного вопроса публично. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава администрации канцлера Германии Торстен Фрей.

Германия. Фото: из открытых источников

"Мы внимательно рассмотрим, что необходимо для того, чтобы иметь возможность эффективно поддерживать Украину", — сказал чиновник.

При этом руководитель канцелярии Мерца считает неправильным, что вопрос поставки ракет обсуждается публично.

Когда Фрея спросили конкретно о ракетах Taurus, тот ответил, что каждому оружию свое время и согласно соответствующим военным вызовам.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на всякого рода намеки с передачей Украине крылатых ракет Taurus в настоящее время этот вопрос новым правительством Германии не рассматривается. Об этом пишет немецкий таблоид "BILD", ссылаясь на собственные источники.

При этом, как известно, сегодня с визитом в Берлине находится глава украинского государства Владимир Зеленский, который намерен поднять вопрос поставок Taurus в разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Но канцлер Фридрих Мерц также не будет принимать президента Украины с пустыми руками. Вместо этого наблюдатели предполагают, что он пообещает другие системы вооружения", — отмечает издание.

Также издание "Комментарии" сообщало – о скором завершении войны уже речь не идет, но есть надежда, что в 2026 году война уже завершится, а экономика России будет испытывать сильное действие санкций, но для этого надо сильные шаги по давлению на РФ. Такое заявление в ходе общения с представителями масс-медиа сделал президент Украины Владимир Зеленский.



