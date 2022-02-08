Все шаги "сделаем вместе": удалось ли лидерам Германии и США объединиться по "Северному потоку-2"

Президент Джо Байден и лидер Германии стремились выступить единым фронтом в понедельник, 7 февраля, в Белом доме, но, кажется, остается одна ключевая проблема, несмотря на их обещания единства: будущее газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает CNN.

Канцлер Германии Олаф Шольц - фото из открытых источников

В Белом доме и в интервью телеканалу CNN "The Lead with Jake Tapper" канцлер Германии Олаф Шольц обнаружил явный разрыв между собой и своим американским коллегой в вопросе по трубопроводу. Во время пресс-конференции после встречи в Овальном кабинете Байден ясно заявил, что проект не будет развиваться, если Россия вторгнется в Украину. По словам высокопоставленных чиновников администрации, это позиция, которую он и американские чиновники занимали неделями, и она являлась ключевым моментом обсуждения с новым правительством Шольца.

Но сам Шольц отказался даже назвать проект во время пресс-конференции и отказался от обязательства остановить нефтепровод в случае вторжения – позиция, создающая проблемы для его министра иностранных дел во время визита в Украину. В интервью CNN Шольц повторил свою клятву оставаться единственными из США, хотя опять же не прояснил свои намерения по проекту "Северный поток-2" .

"Все шаги, которые мы предпримем, мы сделаем вместе. Как сказал президент, мы к этому готовимся. Вы можете понимать и можете быть абсолютно уверены, что Германия будет вместе со всеми своими союзниками и особенно Соединенными Штатами, что мы делаем те же шаги. В этом не будет никаких отличий ", – сказал Шольц в интервью.

В ходе пресс-конференции он сделал подобное обещание.

"Я говорю нашим американским друзьям, мы будем едины. Мы будем действовать вместе, и мы сделаем все необходимые шаги вместе", — сказал он, переходя на английский, чтобы выразить свое мнение более широкой аудитории американских чиновников, как демократов, так и республиканцев, которые выразили обеспокоенность желанием Германии противостоять Путину.

Соединенные Штаты выступают против газопровода и ясно заявили, что остановят его, если Путин решит вторгнуться.

"Если Россия вторгнется, это значит, что танки или войска снова пересекут границу Украины, и тогда "Северного потока-2" больше не будет. Мы положим этому конец", — сказал Байден в понедельник, 7 февраля

Но Шольц отказался уточнить, что он готов сделать, чтобы остановить "Северный поток-2", сказав лишь, что Германия предпримет те же шаги, что и Соединенные Штаты, чтобы наказать Россию.

Под давлением американского репортера о том, значит ли это остановить "Северный поток", Шольц снова возразил, кажется, чуть-чуть закатив глаза на этот вопрос.

"Как я уже сказал, мы действуем вместе. Мы абсолютно едины, и мы не будем делать разные шаги. Мы будем делать те же шаги, и они будут очень и очень тяжелыми для России, и они должны это понимать", — сказал Шольц.

Как сообщали ранее "Комментарии", федеральный министр экономики Роберт Хабек заявил, что Германия хочет минимизировать зависимость от российского газа.

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