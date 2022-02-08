Все шаги "сделаем вместе": удалось ли лидерам Германии и США объединиться по "Северному потоку-2"

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Карина Ожерельева
Президент Джо Байден и лидер Германии стремились выступить единым фронтом в понедельник, 7 февраля, в Белом доме, но, кажется, остается одна ключевая проблема, несмотря на их обещания единства: будущее газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает CNN.
Канцлер Германии Олаф Шольц - фото из открытых источников
В Белом доме и в интервью телеканалу CNN "The Lead with Jake Tapper" канцлер Германии Олаф Шольц обнаружил явный разрыв между собой и своим американским коллегой в вопросе по трубопроводу. Во время пресс-конференции после встречи в Овальном кабинете Байден ясно заявил, что проект не будет развиваться, если Россия вторгнется в Украину. По словам высокопоставленных чиновников администрации, это позиция, которую он и американские чиновники занимали неделями, и она являлась ключевым моментом обсуждения с новым правительством Шольца.
Но сам Шольц отказался даже назвать проект во время пресс-конференции и отказался от обязательства остановить нефтепровод в случае вторжения – позиция, создающая проблемы для его министра иностранных дел во время визита в Украину. В интервью CNN Шольц повторил свою клятву оставаться единственными из США, хотя опять же не прояснил свои намерения по проекту "Северный поток-2" .
В ходе пресс-конференции он сделал подобное обещание.
Соединенные Штаты выступают против газопровода и ясно заявили, что остановят его, если Путин решит вторгнуться.
Но Шольц отказался уточнить, что он готов сделать, чтобы остановить "Северный поток-2", сказав лишь, что Германия предпримет те же шаги, что и Соединенные Штаты, чтобы наказать Россию.
Под давлением американского репортера о том, значит ли это остановить "Северный поток", Шольц снова возразил, кажется, чуть-чуть закатив глаза на этот вопрос.
Как сообщали ранее "Комментарии", федеральный министр экономики Роберт Хабек заявил, что Германия хочет минимизировать зависимость от российского газа.
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