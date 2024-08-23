Немецкое правительство оказалось под все большим давлением внутри страны, которое требует прекратить поддержку Украины и активнее добиваться переговоров, чтобы попытаться положить конец войне с Россией. На фоне серьезных столкновений по поводу бюджета и растущих доказательств того, что Украина стояла за взрывами газопроводов между Россией и Германией, канцлер Олаф Шольц пытается развеять опасения, что Берлин сократит свою помощь. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.

Германия. Фото: из открытых источников

Выступая в среду в Молдове, Шольц настаивал, что "Германия не прекратит свою поддержку Украины" "столько, сколько необходимо", и останется, по его словам, "крупнейшим национальным сторонником Украины в Европе". Но его трехпартийное коалиционное правительство становится все более непопулярным и сталкивается с критически важными государственными выборами в сентябре, на которых партии, как крайне левых, так и крайне правых, призывающие к прекращению военной помощи Киеву, как ожидается, выступят хорошо.

Основное бремя для правительства, которое может показаться парализованным в принятии важных финансовых решений, – это конституционное требование удерживать новый бюджетный долг на уровне не более 0,35 процента ВВП.

Но правительство также может оказаться в затруднительном положении, если генеральный прокурор обвинит украинских чиновников в подрыве трех из четырех газопроводов Nord Stream между Россией и Германией в 2022 году.

Напряженность Германии и Украины более конкретно касается бюджета на 2025 год. Министр финансов Кристиан Линднер хочет избежать повышения налогов и сократить бюджет, который должен быть почти сбалансирован законом.

Это ограничение оказывало давление не только на правительственную помощь Украине, но и на обещание Шольца, данное сразу после начала войны два с половиной года назад Германии, совершить резкий стратегический поворот и увеличить свои военные расходы.

С того времени увеличенные военные расходы Германии в основном покрывались специальным фондом в размере 100 млрд евро, вне регулярного бюджета, который, как ожидается, иссякнет к 2027 году. Линднер настаивал на том, чтобы правительство больше не брало ссуды вне бюджета для специальных проектов, таких как увеличение военных расходов.

Только в прошлую пятницу коалиция согласилась сократить свой целевой показатель дефицита бюджета на 2025 год с 17 млрд евро (18,9 млрд долларов США) до 12 млрд евро после того, как первоначальные предложения развалились.

В рамках этого соглашения, как сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Линднер в своем письме предположил, что правительство заморозит новую военную помощь Украине, пока не будут профинансированы все бюджетные ресурсы.

Уже в прошлом месяце правительство решило сократить финансирование Украины в 2025 году с 7,5 млрд евро до 4 млрд евро, утверждая, что дефицит будет обусловлен ожидаемым доходом от находящихся в Европе замороженных российских активов согласно плану, согласованному странами Группы 7 на их июньском саммите в Италии.

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