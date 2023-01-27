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ВСУ получат не только Leopard: немецкий концерн Rheinmetall уже готовит дополнение

Немецкий концерн Rheinmetall помимо Leopard передаст Украине большое количество снарядов

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Немецкая оборонная группа Rheinmetall может передать большое количество боеприпасов для танков Leopard, что будут отправлены Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Rheinische Post".

ВСУ получат не только Leopard: немецкий концерн Rheinmetall уже готовит дополнение

Танки Leopard 2. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что что концерн значительно увеличил свои мощности — особенно в секторе большого калибра.

"Мы инвестировали средства и будем продолжать это делать, усиливая производство и набирая дополнительный персонал. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, НАТО и правительство Германии", — сказали в Rheinmetall.

К слову, благодаря увеличенным мощностям, компания способна удовлетворить предполагаемый рост спроса со стороны Бундесвера и вооруженных сил на другие танки Leopard.                                                                 

Читайте также на портале "Комментарии" - Германия после долгих проволочек согласилась-таки отправить танки Leopard 2 в Украину (речь пока о 14 штуках), а также дала "добро" другим странам отправлять эти боевые машины в нашу страну. При этом, министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что танки мы получим лишь месяца через три – после того, как украинские военные должны пройти соответствующее обучение. Эксперты оценили такой шаг ФРГ, а также – как нынешнее танковое решение может повлиять на ситуацию на фронте.

Также издание "Комментарии" сообщало – в МАГАТЭ очень обеспокоены: взрывы все ближе к Запорожской АЭС. "В последние дни, в частности, эксперты МАГАТЭ на украинской Запорожской АЭС сообщают о мощных взрывах, происходящих за пределами объекта", — говорится в сообщении.




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Источник: https://rp-online.de/info/consent-remake/
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