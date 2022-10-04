Выплата миллиардных репараций Польше за Вторую мировую: глава МИД Германии сделала заявление

Глава дипломатического ведомства Германии Анналена Бербок ответила по требованию Польши по выплате миллиардных репараций за причиненный ущерб во время Второй мировой войны. Глава МИД ФРГ во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши заявила, что этот вопрос "закрыт для Германии". Об этом пишет Bild .

Анналена Бербок (фото из открытых источников)

Чиновница в очередной раз отвергла требование Польши, тем самым повторив официальную позицию Германии по этому вопросу. Так, на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау в Варшаве Анналена Бербок сообщила, что этот вопрос для ее страны закрыт.

Тем самым Бербок вновь подтвердила официальную позицию своей страны, что на протяжении длительного времени отмечает отсутствие правовых оснований для требований репараций со стороны Польши.

Стало известно, что 3 октября дипломатическое ведомство Польши направило в Германию дипломатическую ноту с требованием возместить ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны. В документе говорится, что страны должны принять меры по "постоянному урегулированию последствий агрессии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Польша требует репарации в Германии во время Второй мировой войны. Правящая партия Польши "Право и справедливость" несколько раз обращала внимание на то, что Германия недоплатила ей репарации за Вторую мировую войну, но дело не доходило до официальных заявлений, прозвучавших 1 сентября в отчете партии. Польская сторона оценивает свои потери в войне в 1,32 триллиона долларов. Несмотря на то, что Германия является крупнейшим партнером Польши в ЕС и НАТО, польская сторона все равно требует компенсации.

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