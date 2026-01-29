В Германии на фоне роста угроз суверенитета активизировались дискуссии о создании собственного ядерного арсенала. По данным издания Bild, сроки реализации такого проекта могут быть намного кратче, чем ожидалось.

Ядерное оружие за три года: эксперт оценил сроки создания немецкой атомной бомбы

Немецкий специалист по ядерным технологиям Райнер Мурманн заявил, что "Германия способна создать атомную бомбу в течение трех лет". Это заявление прозвучало в контексте призывов политиков и экспертов начать общенациональные прения о необходимости собственного "ядерного щита".

В то же время, в немецком политикуме нет единого мнения относительно формата такого вооружения. Часть влиятельных деятелей выступает за коллективные решения внутри ЕС. В частности, эксминистр иностранных дел Йошка Фишер открыто предлагает совместное ядерное вооружение всем странам Европы.

По мнению Фишера, появление именно немецкой бомбы было бы роковой стратегической ошибкой. "Германия никогда больше не должна действовать сама, никогда больше. Нам нужны наши европейские партнеры", — цитирует Bild бывшего главу МИД.

Пока Германия остается перед выбором: полагаться на партнеров, создавать общеевропейские силы сдерживания или пойти путем развития собственного независимого ядерного потенциала.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля по ряду актуальных международных вопросов, коснувшись тем вооружений, региональных конфликтов и двустороннего сотрудничества.

Песков отметил отсутствие прогресса в диалоге с Вашингтоном: "РФ продолжает ждать от США ответа на инициативы по ДСНВ, но ее пока не было". Комментируя возможную роль Берлина в урегулировании войны в Украине, он подчеркнул, что "о посредничестве Германии в переговорах по Украине речь не идет". При этом представитель Кремля "не стал комментировать сообщения о якобы достигнутом энергетическом перемирии с Украиной или переговорах о нем".