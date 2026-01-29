logo_ukra

Ядерна зброя за три роки: експерт оцінив терміни створення німецької атомної бомби
НОВИНИ

Ядерна зброя за три роки: експерт оцінив терміни створення німецької атомної бомби

«Ніколи більше не діяти самим»: Йошка Фішер виступив проти створення суто німецької ядерної зброї

29 січня 2026, 16:34
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У Німеччині на тлі зростання загроз суверенітету активізувалися дискусії щодо створення власного ядерного арсеналу. За даними видання Bild, терміни реалізації такого проєкту можуть бути набагато стислішими, ніж очікувалося.

Ядерна зброя за три роки: експерт оцінив терміни створення німецької атомної бомби

Німецький спеціаліст з ядерних технологій Райнер Мурманн заявив, що "Німеччина здатна створити атомну бомбу протягом трьох років". Ця заява пролунала в контексті закликів політиків та експертів розпочати загальнонаціональні дебати про необхідність власного "ядерного щита".

Водночас у німецькому політикумі немає єдиної думки щодо формату такого озброєння. Частина впливових діячів виступає за колективні рішення в межах ЄС. Зокрема, ексміністр закордонних справ Йошка Фішер відкрито пропонує спільне ядерне озброєння для всіх країн Європи.

На думку Фішера, поява саме німецької бомби була б фатальною стратегічною помилкою. "Німеччина ніколи більше не повинна діяти сама, ніколи більше. Нам потрібні наші європейські партнери", — цитує Bild колишнього очільника МЗС.

Наразі Німеччина залишається перед вибором: покладатися на партнерів, створювати загальноєвропейські сили стримування чи піти шляхом розбудови власного незалежного ядерного потенціалу.

