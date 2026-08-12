Забрали с собой "друга": двое опьяневших мужчин похитили трехметрового крокодила

Традиционные германские народные фестивали известны не только пивом и аттракционами, но и курьезными правонарушениями. На известной баварской ярмарке Gäubodenvolksfest в городе Штраубинг двое нетрезвых посетителей решили унести с собой очень специфический "трофей". Стоит отметить, что Gäubodenvolksfest — это второй по величине народный фестиваль в Баварии после знаменитого Октоберфеста, который ежегодно привлекает более миллиона посетителей.

Крокодил / Фото: Pixabay

В первый же день фестиваля мужчины вытащили из аттракциона "Дом ужасов" (Geisterbahn) огромную трехметровую пластиковую фигуру крокодила и направились с ней к выходу с территории праздника.

Охота на пластикового аллигатора

Драгоценный реквизит : по данным полиции, похищенная фигура крокодила является профессиональным декором для комнаты ужасов и оценивается примерно в 5 000 евро.

Задержание у выхода : пьяные мужчины шли с гигантской рептилией в сторону выхода с территории фестиваля, где их остановили и задержали правоохранители.

Уголовное производство : полиция возбудила в отношении обоих мужчин уголовное дело по подозрению в краже.

Происшествия не закончились: примерно через час после инцидента с крокодилом один из подозреваемых, 23-летний мужчина, попал в еще один скандал — на автовокзале он ударил 21-летнего юношу кулаком в лицо.

Кроме расследования дела о похищении имущества, правоохранители также проверяют мужчин на причастность к другим мелким правонарушениям на территории ярмарки в тот вечер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что яхта Марка Цукерберга попала в скандал из-за отказа помочь катеру на Аляске.



