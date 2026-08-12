logo

BTC/USD

63401

ETH/USD

1891.92

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.62

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Забрали с собой "друга": двое опьяневших мужчин похитили трехметрового крокодила
commentss НОВОСТИ Все новости

Забрали с собой "друга": двое опьяневших мужчин похитили трехметрового крокодила

Необычный инцидент произошел в первый день традиционной ярмарки в Баварии. Нетрезвые гости праздника вынесли из комнаты ужасов реквизит стоимостью 5 тысяч евро.

12 августа 2026, 17:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Традиционные германские народные фестивали известны не только пивом и аттракционами, но и курьезными правонарушениями. На известной баварской ярмарке Gäubodenvolksfest в городе Штраубинг двое нетрезвых посетителей решили унести с собой очень специфический "трофей". Стоит отметить, что Gäubodenvolksfest — это второй по величине народный фестиваль в Баварии после знаменитого Октоберфеста, который ежегодно привлекает более миллиона посетителей.

Забрали с собой "друга": двое опьяневших мужчин похитили трехметрового крокодила

Крокодил / Фото: Pixabay

В первый же день фестиваля мужчины вытащили из аттракциона "Дом ужасов" (Geisterbahn) огромную трехметровую пластиковую фигуру крокодила и направились с ней к выходу с территории праздника.

Охота на пластикового аллигатора

  • Драгоценный реквизит: по данным полиции, похищенная фигура крокодила является профессиональным декором для комнаты ужасов и оценивается примерно в 5 000 евро.

  • Задержание у выхода: пьяные мужчины шли с гигантской рептилией в сторону выхода с территории фестиваля, где их остановили и задержали правоохранители.

  • Уголовное производство: полиция возбудила в отношении обоих мужчин уголовное дело по подозрению в краже.

  • Происшествия не закончились: примерно через час после инцидента с крокодилом один из подозреваемых, 23-летний мужчина, попал в еще один скандал — на автовокзале он ударил 21-летнего юношу кулаком в лицо.

  • Кроме расследования дела о похищении имущества, правоохранители также проверяют мужчин на причастность к другим мелким правонарушениям на территории ярмарки в тот вечер.

  • Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что яхта Марка Цукерберга попала в скандал из-за отказа помочь катеру на Аляске.




    • Читайте Comments.ua в Google News
    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Источник: https://www.welt.de/regionales/bayern/article6a77098a35268e50270228ad/maenner-klauen-plastikkrokodil-auf-festgelaende-in-straubing.html
    Теги:

    Новости

    Все новости